Lunedì il quinto appuntamento de "Il calice d'oro" con le creazioni del marchio La Ro' gioielli

Costa Paradiso (SS). Il 20 giugno (ore 19.30) Rosella Spano, creatrice del marchio La Ro’ Gioielli, presenta presso il ristorante Il Calice D’Oro la collezione deluxe SS 2022 Elicriso, pensata appositamente per Il Calice d’Oro.

I bijoux della serie Elicriso sono acquistabili presso il ristorante, nel corso di tutta la stagione.



La presentazione della collezione sarà accompagnata dalle atmosfere sonore in instant composing del musicista e produttore Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project.

Impronta classica e tentazioni rock-glam, ricercatezza e brio convivono in una linea che combina pietre preziose e semipreziose dalle intense suggestioni cromatiche.

L’ausilio, per alcune delle creazioni, dell’Atelier Orafo F.lli Idini, impreziosisce un bouquet di gioielli che associa al maggiore comfort garantito dalla lavorazione a rosario il tocco classy dato dal frequente impiego dell’argento.

Pietre dure, pietre naturali, corallo, inserti di resine per gioielli d’autore dal design eclettico e dalla finitura perfetta, realizzati in un unico esemplare e rigorosamente handmade.



Quello con le creazioni del marchio La Ro’ Gioielli è il quinto appuntamento della Prima Rassegna D’Arte Il Calice D’Oro.

La rassegna (nel segno dell’incontro semantico di differenti forme d’arte, talvolta contaminate, come spiega la curatrice, Claudia Erba) è corredata da un catalogo d’arte, a cura di Irene Franchi con note biografiche degli artisti e contributi critici illustri, disponibile gratuitamente nei locali espositivi de Il Calice d’Oro.

Il logo della rassegna è stato realizzato dallo scultore e pittore Franco Mauro Franchi.



La realizzazione e la stampa dei cataloghi sono state rese possibili anche grazie al supporto de Costa Paradiso Resort, Li padulazzi Resort, Lola comunicazione e Re/max Mistral Costa Paradiso.

La promozione della rassegna è curata da Verbatim Ufficio Stampa.



Link Utili:

https://www.instagram.com/laro6773/

https://www.ilcalicedoro.it/