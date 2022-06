Tari, la Giunta prevede lo spostamento della prima rata e rata unica al 31 luglio

Nei giorni scorsi la normativa nazionale ha previsto la possibilità di insererire agevolazioni sulla Tari per alcune aziende utilizzando i residui dei fondi Covid. Per consentire tutti gli adempimenti tecnici necessari, la Giunta comunale ha deciso di proporre al Consiglio lo spostamento della prima rata e della rata unica della Tari al 31 luglio, e non al 30 giugno, come attualmente previsto. La proposta di delibera sarà votata in Giunta martedì. Dati i tempi ristretti, la proposta sarà presentata in Consiglio alla prima riunione utile.



Tutte le ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito www.comune.sassari.it.





Immagine di archivio: seduta del Consiglio comunale



