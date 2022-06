Il Polo Universitario Penitenziario dell’Uniss capofila per l’informatizzazione delle aule carcerari

Padova. Il Polo Universitario Penitenziario (PUP) dell’Università di Sassari, rappresentato dal delegato del Rettore, Prof. Emmanuele Farris, ha partecipato alla Assemblea annuale della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP) che si è svolta a Padova il 10 e 11 giugno 2022.



Il PUP dell’ateneo turritano fa parte del Consiglio Nazionale e funge da capofila per la sperimentazione delle strumentazioni informatiche nelle aule didattiche penitenziarie, nelle quali nell’ultimo mese è stata attivata la funzionalità di messaggistica.



L’Università di Sassari presenta sempre ottimi risultati sia per percentuali di studenti che studiano nei contesti penitenziari, sia di laureati e si propone quindi come sede di di buone pratiche di didattica universitaria penitenziaria.



La conferenza di Padova, che aveva come argomento “Università, carcere e territorio: la strada percorsa e gli impegni per il futuro” ha avuto due momenti essenziali nella Assemblea dei partecipanti che a vario titolo sono impegnati nel garantire il diritto allo studio universitario a coloro che sono in esecuzione penale interna ed esterna (41 atenei per un totale di circa 1250 studenti in regime di detenzione) e, in seguito, nell’occasione della inaugurazione dell’800° anno accademico patavino, presso la Casa di reclusione di Padova.



La CNUPP, di cui il PUP dell’Università di Sassari fa parte, è ormai interlocutore istituzionale consolidato nei confronti del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione penale esterna e di tutti gli altri Organismi istituzionali.



Altro ruolo, non secondario, della CNUPP è quello di mettere in relazione molti Atenei italiani per favorire scambi di esperienze, aumentare i corsi di studio da offrire agli studenti detenuti e favorirne l’accesso ai percorsi universitari nel modo più inclusivo possibile.