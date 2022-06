Sassari: Aperti i termini per richiedere il pass fotografo per la Cavalcata sarda

Sassari. Dal 20 giugno e fino alle 12 del 30 giugno, sarà possibile richiedere i pass come fotografo per assistere alla Cavalcata sarda, che si terrà il 4 settembre. Quest'anno saranno rilasciati 50 accrediti per fotografi professionisti (con partita iva) e 35 per gli amatoriali. La domanda dovrà essere inviata alla mail ufficio_stampa@comune.sassari.it. Saranno accolte le domande fino al raggiungimento del numero stabilito. Per motivi di sicurezza, i fotografi amatoriali, durante la sfilata, saranno divisi per zone: 5 all'emiciclo Garibaldi, 10 in via Brigata Sassari, 5 in via Cagliari, 5 all'altezza dei portici Crispo 5 e 10 in via Roma. Le postazioni saranno attribuite in ordine d’arrivo delle richieste (le prime 5 andranno all’emiciclo e così via). Chi sarà trovato dagli addetti alla sicurezza fuori dalla zona stabilita sarà immediatamente allontanato.



Nella domanda dovrà essere indicato, a pena di esclusione, nome, cognome, residenza, recapito telefonico e indirizzo mail e per i fotografi professionisti il numero di partita iva. Richieste prive di tali dati non saranno prese in considerazione. Per ottenere il pass è necessario presentare richiesta nei giorni sopra indicati. Non avranno valore domande fatte negli anni precedenti o prima di quelle date. Il Comune di Sassari non si assume alcuna responsabilità per le mail non pervenute.



Entro il 30 ottobre, operatori e fotografi si impegnano a fornire una selezione del materiale prodotto, esclusivamente su CD o DVD, all'Ufficio stampa del Comune, in piazza del Comune 1, 07100 Sassari. Foto e video saranno utilizzati dall'Amministrazione per il proprio archivio e potranno essere diffuse, fatto salvo l'obbligo di citare la fonte. La mancata consegna preclude la possibilità di ottenere l'accredito per l'edizione 2023.



Qualsiasi altra informazione in merito sarà pubblicata sul sito www.comune.sassari.it.