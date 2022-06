Doppio trionfo per il maresciallo Melis ai campionati italiani master di atletica leggera

Cagliari. Il Maresciallo Ordinario Riccardo Melis, classe 1973, Sottufficiale dell'Esercito in forza al 151° reggimento fanteria della Brigata "Sassari", ha conquistato l’oro nei 400 metri piani (con il tempo di 53' e 33') e il bronzo nei 100 (corsi in 11'' e 78) nella categoria Master ai campionati italiani di atletica leggera che si sono disputati lo scorso 11 giugno presso il campo di atletica leggera “Bruno Zauli” di Grosseto. L’atleta della Brigata "Sassari" ha raccolto questi prestigiosi risultati due giorni dopo essere stato selezionato, per meriti sportivi, alla rassegna “Golden gala” tenutasi allo stadio "Olimpico" di Roma. Il "Golden gala" è una tappa della “Diamond league”, selezione cui si accede in virtù dei risultati ottenuti ai campionati indoor svolti nell’anno sportivo in corso.