Nasce AlgheroNfood, la walking taste experience ideata da quattro imprenditori algheresi

«I clienti che attraccano al molo di Aquatica ci chiedono spesso indicazioni su cosa vedere in città e dove andare a mangiare» spiega Fabrizio Goldoni. «È vero che oggi grazie a Internet abbiamo a disposizione una mole incredibile di informazioni, ma il consiglio personale di chi Alghero la vive dodici mesi all’anno e la conosce bene, mantiene intatto il suo valore. Per questo abbiamo pensato, insieme agli altri ideatori, di realizzare una brochure e una pagina web che racchiudessero i nostri personali suggerimenti per vivere al meglio la città, anche se solo per pochi giorni: tre ristoranti diversi tra loro per offerta e posizione e la bottega enogastronomica in cui poter acquistare i prodotti degustati durante il percorso. Sulla mappa abbiamo indicato anche i punti di maggiore interesse nei dintorni, così che la passeggiata al centro storico fosse ancora più completa. Speriamo che da questa piccola azione si crei una rete di collaborazioni importanti: già oggi possiamo dirci molto soddisfatti per aver compiuto un primo passo comune per la promozione dei luoghi, delle persone e delle attività a noi più cari.»