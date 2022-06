SARDEGNA 20 GIUGNO 2022

Covid, l'ultimo report della Regione Sardegna segnala 939 nuovi casi

L'ultimo report diramato dall'Unità di Crisi della Regione Sardegna riporta 939 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 876 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4120 tamponi.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (come ieri).



I pazienti ricoverati in area medica sono 92 (+3).



14320 sono i casi di isolamento domiciliare (+788).





Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.