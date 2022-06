Confermate le aree parcheggio a Porto Ferro e Fiume Santo

A Fiume Santo sono confermati i parcheggi lungo la strada asfaltata che dalla SP 57 porta alla spiaggia.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha confermato le aree parcheggio previste nelle scorse stagioni balneari a Porto Ferro e Fiume Santo. Gli obiettivi sono molteplici: salvaguardare l’ambiente dagli incivili che lasciano le auto in luoghi protetti o a rischio incendio e facilitare l’accesso all’arenile ai mezzi di soccorso.A Porto Ferro sono previste due aree parcheggio necessarie a regolamentare il traffico verso la spiaggia. La prima in prossimità dell’arenile riservata ai mezzi di soccorso e ai portatori di handicap nonché ad area di fermata temporanea (per scarico e carico merci, attrezzature per la balneazione e per la permanenza in spiaggia) per un massimo di 15 minuti; la seconda su area privata, per 500 posti auto. Lo scopo è duplice: limitare le presenze sul litorale interessato entro i limiti per lo stesso previsti dal Pul in 1190 persone; favorire le attività di controllo dell’afflusso all’arenile costituendo un’unica ampia area di sosta per i veicoli.