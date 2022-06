Rotatoria via Verona, modifiche alla viabilità per avvio dei lavori

Per effetto delle nuove modifiche alla viabilità, inoltre chi proviene da via Rockefeller potrà solo proseguire su via Verona o svoltare in via Gioscari; chi viene da via Verona potrà solo proseguire verso via Rockefeller o svoltare verso via Venezia; da via Gioscari si potrà unicamente svoltare verso via Verona; i veicoli provenienti da via Rizzeddu potranno soltanto girare verso via Rockefeller.





Immagine indicativa: rotatoria via Budapest



Ripartono i lavori nella rotatoria di via Rockefeller/via Verona, per questo sono previste da domani 21 giugno modifiche alla viabilità. L'impresa affidataria procederà a prolungare lo spartitraffico centrale per consentire l'eliminazione del semaforo e l'avvio delle attività di demolizione delle isole spartitraffico esistenti. Per effetto di questa attività via Venezia sarà resa a senso unico di marcia in direzione via Catalocchino. In corrispondenza dell'incrocio tra via Venezia, via Saba, via Cardinal Fossati e via Catalocchino la circolazione sarà regolata da una rotatoria provvisoria creata con segnaletica di cantiere.