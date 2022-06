Unione Coros. Presentazione del libro atti del corso regionale in diritto antidiscriminatorio

L’Unione dei Comuni del Coros, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ossi, presenterà il prossimo 24 giugno con inizio alle 18 00 nella sede della Biblioteca comunale di via Marconi a Ossi, il libro “Atti del Corso regionale in diritto antidiscriminatorio”. Il volume raccoglie alcune delle relazioni che sono state presentate in occasione del primo Corso regionale di formazione in diritto antidiscriminatorio, promosso dalla Consigliera di Parità della provincia di Sassari, in collaborazione con il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine Forense di Sassari. Il corso si è sviluppato in un arco temporale che parte dalla fine del 2018 per concludersi, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS Covid-19 (che ha impedito lo svolgimento delle attività formative ordinarie), con una coda formativa alla fine del 2020. La finalità del corso, nelle intenzioni dei promotori, è stata quella di fornire a funzionari pubblici, liberi professionisti, appartenenti all'ordinamento forense, ma anche a comuni cittadini "attivi" e consapevoli del proprio ruolo civico nella comunità, strumenti normativi e operativi per la corretta applicazione dei principi e delle norme antidiscriminatorie, in particolare in ambito lavorativo. Le relazioni raccolte e pubblicate nel volume spaziano in maniera trasversale e affrontano l'argomento sotto vari punti di vista e prospettive: hanno tenuto conto delle diverse professioni (nei settori pubblici e privati) e competenze dei relatori, della origine eterogenea delle diverse fonti di regolazione del settore, a partire dai profili di diritto euro-unitario, di diritto costituzionale, di diritto civile, di diritto penale e di diritto amministrativo. La quantità e la qualità degli interventi offrirà ai lettori una visione ampia e completa di una branca del diritto che assume sempre più i caratteri di specializzazione trasversale per importanza e complessità. In questo lavoro, molta attenzione è stata dedicata al linguaggio di genere coinvolgendo anche il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Sassari; oltre alla violenza nel posto di lavoro, al mobbing e alle ritorsioni legate spesso alla maternità, esiste un’altra forma non meno grave, forse anche più subdola che è il linguaggio sessista. Fortunatamente oggi proprio su questo argomento sono puntati i riflettori della giurisprudenza, che non ammettono discriminazioni. Ancora molto si deve fare, e questo lo dobbiamo dire con cosciente auto critica, sul fronte dell’educazione e sulla comunicazione. “ L’obiettivo perseguito attraverso le mie deleghe- sottolinea Enrico Lobino, Assessore alle pari Opportunità dell’Unione dei Comuni del Coros”- è quello di individuare strategie per rafforzare il ruolo delle donne nei diversi ambiti della vita sociale, economica, politica, e di diffondere la consapevolezza delle disuguaglianze esistenti. In quest’ottica, con la presentazione del libro, abbiamo voluto contribuire a definire le linee di azione legate alla parità nell’ambiente di lavoro e non solo, anche quelle volte ad influenzare tutte le politiche della comunità”. Sulla stessa linea l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ossi Maria laura Serra: “ Ritengo di fondamentale importanza la cura del tema della parità e non discriminazione del genere femminile da parte delle istituzioni ed ho colto immediatamente l’occasione di collaborare all’iniziativa di presentazione del libro. Il testo raccoglie diversi interventi rappresentativi della parte normativa ed oltre a offrire nozioni concrete, apre le porte a numerosi spunti di riflessione anche per lavorare in futuro”. Alla presentazione, oltre ai saluti istituzionali dell’Assessore dell’Unione Enrico Lobino, al sindaco di Ossi Pasquale Lubinu, e del Segretario del Comitato di Pari Opportunità del Consiglio dell’ordine forense di Sassari Pasquale Gigliotti, interverranno: Maria Antonietta Sale, Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Sassari, Sandra Manca Consigliera di Parità supplente della Provincia di Sassari, Francesco Maria Nurra Curatore dell’opera e Martina Vacca Avvocato dell’Ordine Forense di Sassari. Modera Maria Laura Serra , avvocato dell’Ordine Forense di Sassari e Assessore alle Pari Opportunintà del comune di Ossi.