“Cenerentola: una storia quasi vera”, venerdì al Verdi un classico in versione inaspettata

L’iniziativa beneficia del patrocinio di Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari e si inserisce all’interno del programma di Sassari Estate 2022.





La scuola di danza, teatro e musical Scarpette Rosse andrà in scena con la sua prima produzione “Cenerentola: una storia quasi vera” il 24 giugno 2022 al Teatro Verdi di Sassari.La scuola di formazione artistica ha aperto le sue porte lo scorso settembre presentando un programma di insegnamento ricco e completo e proponendosi di diventare punto di riferimento per la danza, il musical e il teatro avvalendosi di maestri qualificati.L’organico degli insegnanti è composto dalle direttrici artistiche Laura Deriu e Margherita Massidda e da Daniela Simula, Bianca Maria Lay e Alessandra Melis.Cinquanta tra bambini e adulti saliranno sul palco il 24 giugno 2022, alle 20.30 al Teatro Verdi di Sassari dove andrà in scena la prima produzione teatrale, nonché saggio di fine anno degli allievi della scuola.“Cenerentola: una storia quasi vera” è un classico senza tempo proposto in una nuova e inaspettata versione. Il «c’era una volta» dell’orfanella protagonista torna in scena in chiave pop. Si canta, si balla e, come da tradizione, si cuce.La Cenerentola di Scarpette Rosse, interpretata da Rita Masia, ha ambizioni artistiche e sogna di cambiare il proprio destino.Il principe, interpretato da Marco G. De Murtas, resta un giovane annoiato e capriccioso, inadatto ai doveri reali ma costretto dalla regina, Lara Perrotta (nel doppio ruolo di regina e fata madrina), a prendere moglie.La matrigna, Miriam Niedda, è un’inaspettata star del musical. Nell’era del politically correct neppure lei può essere del tutto cattiva. Insieme alle sorellastre Anastasia e Genoveffa, rispettivamente Rossella Murgia e Alice Sassu, cercherà di ostacolare l’orfanella nei modi più bizzarri.Il classico Disney ricco di vessazioni domestiche a cui spesso siamo abituati nel sentire parlare di Cenerentola è ancora qui, ma l’anima spumeggiante dei personaggi porterà ad esiti inattesi.La biglietteria è aperta al link: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx