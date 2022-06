Road to Maker Faire Sardinia domani allo spazio I-LAB della Camera di Commercio di Sassari

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione: www.ss.camcom.it













Lo spazio I-LAB della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma, ospita il Maker Faire, un evento interamente dedicato all' innovazione digitale, in programma mercoledì 22 giugno dalle 15 alle ore 18.30.La tappa sassarese del Road to Maker Faire Sardinia, ha l'obiettivo di offrire una panoramica trasversale sulle principali innovazioni di settore legate al mondo della digital fabrication: costruzioni, agricoltura, ICT e artigianato.Temi trattati durante l'evento saranno i processi di ripolarizzazione digitale sul territorio, la prototipazione rapida nella produzione hardware, il ruolo delle faires per scuole, imprese e NEET, la riscoperta della manualità e dei lavori artigianali tradizionali, i contributi camerali a favore della digitalizzazione delle imprese e l'importanza della formazione continua a scuola e nelle aziende. In un pomeriggio completamente dedicato all’innovazione digitale.Road to Maker Faire Sardinia è un tour di quattro tappe nei capoluoghi di provincia sardi. Le quattro iniziative anticipano il Grande Opening - MAKER FAIRE SARDINIA, in programma dal 1 al 3 luglio a Olbia presso il Museo Archeologico.Maker Faire nasce nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come progetto della rivista Make Magazine, oggi Make: community. Da allora è cresciuto in una grande rete mondiale di eventi che si sono trasformati in vere e proprie piattaforme di innovazione.E’ il luogo dove persone di tutte le età si riuniscono per mostrare ciò che stanno realizzando, dove condividono ciò che stanno imparando, dove validano le proprie idee e modelli.Nel tempo le iniziative Maker Faire si sono replicate in tutto il mondo, che punta a valorizzare le innovazioni dei territori nazionali e regionali.E’ un evento che facilita e racconta l’innovazione tecnologica connettendo le persone e le idee. L’iniziativa intende promuovere e diffondere la cultura dell’Open Innovation consentendo al sistema produttivo di ricorrere a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano da più parti, attraverso una connessione virtuosa tra innovatori, creativi, startup, aziende, studenti, Università e Istituti di ricerca.I partecipanti all'evento, gratuito ed aperto a tutti, conosceranno in anteprima le modalità per partecipare all'edizione 2022 del Bando Voucher Digitali I4.0: il bando camerale a sostegno dell’innovazione digitale aziendale.