"I Pagliacci" di Leoncavallo, raccontato in podcast da Unica Radio

Cagliari. "I Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo in programma al Lirico di Cagliari. Continua l'appuntamento su Spotify e Google Podcast di Unica Radio che vuole raccontare il "Dietro le quinte" degli allestimento delle produzioni del Teatro Lirico di Cagliari.



Il quarto podcast è online! Racconta con le voci dei protagonisti, dei vari settori del teatro l'allestimento de "I Pagliacci" in programma da giovedì 23 giugno sino al 30 giugno 2022 al Lirico di Cagliari.



Su Unica Radio il programma radiofonico che vuole avvicinare il pubblico a teatro attraverso il racconto dell'allestimento dell'opera lirica. Un modo per indirizzare i giovani ad un ascolto consapevole dell'opera che permette in ogni puntata di conoscere i vari reparti e le maestranze che lavorano dietro le quinte, da qui appunto il nome, del Teatro Lirico di Cagliari.



Il progetto mira a promuovere lo spettacolo con l'intento di far conoscere la trama dell'opera, i punti di vista di esperti e degli artisti che lavorano all'interno del più grande teatro della Sardegna.



Il programma vuole essere una anticipazione della prima affinché il pubblico possa godersi appieno l'opera con una maggiore consapevolezza e conoscenza della stessa.



Il quarto appuntamento è con "I Pagliacci", in programma da giovedì 23 giugno alle ore 21, per seguire poi la programmazione e il calendario delle opere in programma.



Su Unica Radio, Spotify e Google Podcast sarà possibile ascoltare e scaricare gratuitamente il podcast.