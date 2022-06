Piccoli Candelieri, sul sito del Comune pubblicati avviso e moduli per iscriversi

Sassari. Piccoli Candelieri: sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati avviso e moduli per iscriversi alla XXIII Discesa dei Piccoli Candelieri.

Ritorna, dopo 2 anni di pausa forzata, l’attesa manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Intergremio Città di Sassari, e quest’anno si terrà il 4 agosto. L'evento, che si svolgerà a partire dalle 18, è riservato ai nati e alle nate tra gli anni 2009 e 2020. I genitori potranno fare richiesta di partecipazione presentando l'apposito modulo negli uffici dell'Intergremio Città di Sassari a partire dal 27 giugno fino al 29 luglio, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. Nel bando sono pubblicati i requisiti per la partecipazione e il percorso della piccola discesa. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a marco.dettori.ss@tiscali.it o recarsi nella sede dell'Intergremio negli orari in cui può essere consegnato il modulo.

Palestre. Sono aperti i termini per presentare le richieste di concessione in uso, in orario extrascolastico, delle palestre comunali per la stagione sportiva 2022/2023. Sono confermati i giorni e gli orari di utilizzo dello scorso anno, fatte salve le variazioni che saranno comunicate dai dirigenti scolastici.







Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 15 luglio a mano, all’ufficio Protocollo generale in piazza del Comune 1 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it.



Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati avviso integrale e modulistica.



Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare Alessandro Mura al numero 079/279694 o all’email alessandro.mura@comune.sassari.it.

Concorsi. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati i bandi di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di assistente ai servizi amministrativo contabili, categoria B3 e di un posto per collaboratore ai servizi informativi, categoria C.Borse di studio. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria definitiva per la borsa di studio regionale e per la fornitura dei libri di testo.