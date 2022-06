Sorso, Open Day al Centro per le Famiglie, presentati i nuovi servizi per tutte le fasce d'età

Sorso. Porte aperte nella mattinata e nel pomeriggio di lunedì al Centro per le famiglie del Comune di Sorso per l’open day dedicato alle visite dei cittadini e alla presentazione dei nuovi servizi per tutte le fasce di età. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sono stati numerosi i cittadini che hanno voluto visitare gli spazi della struttura per conoscerne i servizi e iscriversi alle attività.

L’Amministrazione comunale-Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con "Porta Aperta - Cooperativa Sociale Onlus", riapre il Centro per le Famiglie con una serie di servizi tutti nuovi e rimodulati alle mutate esigenze della Comunità.



A disposizione della comunità tornano la Ludoteca, con servizi per i bambini delle fasce di età 3/6 anni e 6/11 anni, e il Centro di aggregazione, che ospiterà ragazzi di età maggiore di 11 anni, disabili e anziani, coinvolgendoli in numerose attività dedicate. Saranno inoltre programmati Laboratori che prevederanno attività modulabili a seconda delle richieste, delle esigenze e delle attitudini degli utenti.

Un ampio spazio è stato dedicato all’Area della consulenza che offrirà importanti servizi, con il supporto di operatori specializzati:

▪Consulenza psicologica, per tutti i cittadini che stiano affrontando momenti di vissuto complicati e abbiano necessità di questo tipo di supporto

▪Mediazione Familiare, per il sostegno a situazioni di conflitti di coppia, conflitti genitori/figli e conflitti Scuola/famiglia;

▪Sostegno alla genitorialità

▪Spazio neutro, per l’incontro protetto e in ambiente accogliente - con il supporto di operatori competenti (psicologi e assistenti sociali) - finalizzato a favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore nelle situazioni che richiedano questo tipo di approccio a causa di conflitti intrafamiliari, separazioni e/o divorzi, affido o situazioni di malattia e disagio dei genitori

▪Centro di ascolto per le Dipendenze, con lo Sportello di supporto alle persone che soffrano di dipendenze da sostanze e da gioco d’azzardo

▪Laboratori dedicati a varie attività modulabili a seconda delle richieste, delle esigenze e delle attitudini degli utenti

▪È prevista anche l’attivazione di un’Area Formazione, che sarà operativa a settembre e offrirà prevede supporto l’organizzazione di a due gruppi di studio dedicati rispettivamente a ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori con difficoltà didattiche, e a ragazzi con difficoltà di apprendimento con diagnosi DSE, DSA e BES.



Orari estivi - Centro per le Famiglie (ingresso da via della Resistenza e da Largo Baracca) -



Ludoteca: lunedì-martedì-giovedì, ore 09:30-12:30; mercoledì-venerdì, ore 16:00-19:00



Centro di aggregazione sociale: lunedì-martedì-giovedì, ore 09:30-12:30; mercoledì-venerdì, ore 16:00-19:00



Consulenza psicologica**: lunedì, ore 09:00-13:00; venerdì, ore 09:00-10:00 e 18:00-19:00;



Mediazione familiare**: giovedì, ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00;



Sostegno alla genitorialità**: martedì, ore 15:00-18:00, giovedì, ore 10:00-13:00;



Spazio neutro**: venerdì, 12:00-13:00 e 15:00-17:00;



Centro di ascolto per le Dipendenze**: mercoledì ore 09:00-12:00, venerdì ore 10:00-12:00 e 17:00-18:00.



(**) Per i servizi contrassegnati, occorre prenotare tramite email all’indirizzo centrofamiglie.sorso@portapertaonlus.it, lasciando un recapito telefonico.



Per informazioni 3408892495



Visita la pagina Facebook del Centro per le Famiglie di Sorso

https://www.facebook.com/Centro-per-le-Famiglie-del-Comune-di-Sorso-111756038234912