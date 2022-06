IV Edizione della Biennale dei Licei Artistici Italiani: l’Isola rappresentata dal Liceo “F. Figari”

Sassari. Il Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari e il Liceo Artistico “F. Fois” di Cagliari rappresenteranno la Sardegna alla IV Edizione della Biennale dei Licei Artistici, la celebre esposizione che riprende dopo la pausa forzata, dovuta alla pandemia.

Il Dirigente Mariano Muggianu e il referente per l’Area Artistica il prof. Giancarlo Catta hanno comunicato che Il 10 maggio 2022 il comitato tecnico-scientifico A.Bi.Li.Art., incaricato dal MIUR dell’organizzazione dell’iniziativa, ha ammesso all’unanimità al concorso il Liceo Artistico “Filippo Figari”, un grande riconoscimento per alunni e docenti.

Il Liceo sassarese parteciperà all’esposizione con due opere:

“il tempo di un caffè” della classe IV B indirizzo Arti Figurative sez. Pittura e “il tempo del cielo” della classe VG, indirizzo Arti Figurative sez. Scultura.

La mostra-concorso dal titolo “Il FUTURO” si terrà a Roma dal 3 al 18 novembre 2022 nello spazio WEGIL. I vincitori dei premi della IV Biennale per la Sezione “Licei Artistici italiani” e per la sezione “Scuole d’arte internazionali”, saranno proclamati durante la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione.