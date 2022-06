Viddalba, in corso l’intervento delle squadre di Abbanoa

di Daniela Piras

Viddalba. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno individuato e isolato un guasto nella condotta idrica in uscita dal serbatoio comunale di Viddalba. Il cantiere è stato immediatamente allestito per eseguire la riparazione. Fino al completamento dei lavori, che avverrà entro la giornata di oggi, si verificheranno cali di pressione e assenza di erogazione in tutto il centro abitato.



Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.