Golfo Aranci: al via la due giorni di sport equestri, sfilate e giochi coi pony

Golfo Aranci. Tutto pronto per la due giorni che coniuga sport equestri e turismo, spiaggia e pony. La Prima Spiaggia di fronte al Comune di Golfo Aranci è stata trasformata in un maneggio che sabato e domenica (dalle 10 alle 21) ospiterà la manifestazione organizzata dall'Ippopark/Palahorse di Piera Monti in sinergia con l'Endas e il Comune di Golfo Aranci che intende puntare anche sugli sport equestri per promuovere il territorio.



Si inizia alle 9.30 con l'arrivo dei cavalli. Alle 10 il battesimo della sella sui pony. Rivolto soprattutto ai più giovani, per promuovere gli sport equestri, darà la possibilità di salire in sella e provare una breve passeggiata in tutta sicurezza. Alla fine della prova verrà rilasciato un attestato.



Alle 11 l'inizio delle gare e dei giochi della Coppa Italia pony, che richiedono doti di equilibrio e agilità. Tra questi, lo slalom tra i pali, il gioco delle tazze, le gimkane con piccoli salti in un percorso da fare nel minor tempo possibile. Sospensione alle 13 per il pranzo e ripresa delle attività alle 15, sino alle 17.



Alle 19 verrà disputata una partita di Polo Pony, disciplina che sta riscuotendo successo tra i giovanissimi, anche grazie ai risultati brillanti della squadra sarda del Palahorse che nel giro di due anni è riuscita a creare un gruppo capace di svettare nella Coppa Italia.



Dopo la partita, la sfilata di moda degli Under 16 sui pony.



Domenica stesso orario di inizio e programma simile: alle 10 il battesimo della sella, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 le gare e i giochi sui pony. Alle 19 la finale del mini torneo di Polo Pony e a seguire il Carosello equestre, dove giovani cavalieri e amazzoni eseguono una coreografia a tempo con la musica e con costumi in accordo col tema scelto.



Il Coro Sos Astores di Golfo Aranci farà da gustoso intermezzo mentre viene preparata la sfilata di moda a cavallo.