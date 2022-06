Sassari, vandalizzata la targa dedicata ai rivoluzionari angioyani, la condanna de Sa Domo de Totus

Sassari. Lo scorso 28 aprile, alcune associazioni: Sa Domo de Totus, Piantumiamo, Arvures e Assemblea Natzionale Sarda, hanno voluto ricordare con una targa gli otto rivoluzionari angioyani impiccati. Riportiamo oggi la notizia relativa all'imbrattamento della suddetta targa.

La condanna dell'associazione Sa Domo de Totus è ferma e chiara:



«Una mano anonima ha vandalizzato la targa, posta lo scorso 28 aprile, in memoria degli 8 rivoluzionari angioyani impiccati a causa delle loro lotta per una Repubblica sarda libera da Savoia e feudatari.

Sa Domo de Totus, insieme a Piantumiamo, Arvures e Assemblea Natzionale Sarda aveva pulito la parte aperta al pubblico dell'ex orto botanico, in via Repubblica romana, ormai trasformato in una discarica a cielo aperto.

Sta nella natura delle cose che in tutte le realtà, caratterizzate dall'abbandono e dall'oblio, c'è sempre chi costruisce e chi distrugge.

Questo gesto miserabile non ci farà certo passare la volontà di ricostruire la comunità verde, giusta e memore della sua lingua e storia di cui Sassari ha bisogno.

Semper a inantis!»