Stintino, riparazione dell'acquedotto in uscita dall'impianto di Monte Elva

Stintino. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro nel comune di Stintino per riparare un guasto presente nella condotta idrica premente in uscita dal sollevamento di Monte Elva. Sino al completamento dell’intervento previsto per questa sera, si verificheranno cali di pressione e interruzioni del servizio a Pozzo San Nicola, Agro di Stintino (Badde Issi-Nanni d’Oro, Unia , Ercoli Nodigheddu) e Villaggi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.