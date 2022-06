Coronavirus Sardegna. Oggi registrati 1999 nuovi casi, stabili i pazienti in terapia intensiva

SARDEGNA 23 GIUGNO

Si registra il decesso di un uomo di 73 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.













In Sardegna si registrano oggi 1999 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1835 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6057 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( stesso dato di ieri ).I pazienti ricoverati in area medica sono 104 ( -5 ).17595 sono i casi di isolamento domiciliare ( +864).