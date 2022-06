Comune di Sassari, approvato il consuntivo - Esercizio 2021

Principali novità intervenute in corso o dopo la chiusura dell’esercizio 2021

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato ieri il consuntivo - Esercizio 2021. Di seguito riportiamo una sintesi/relazione, in allegato, tra i documenti, il file in formato pdf:Il Bilancio consuntivo rappresenta la sintesi della gestione dell’anno 2021. Spiega quindi l’andamento delle entrate e delle uscite di quell’anno.Dal documento emerge un risultato di amministrazione pari a 184 milioni con un incremento di 11.700.000 euro rispetto all’anno precedente nonché un avanzo libero di - 5.670.000 euro: questo dimostra come l’attuale Amministrazione abbia recuperato circa 17 milioni di disavanzo e sia riuscita quasi ad azzerarlo. Una volta raggiunto l’obiettivo dell’azzeramento, entro il 2022, si libereranno risorse che potranno essere utilizzate per le manutenzioni, il decoro urbano e il potenziamento dei servizi comunali.Entriamo ora nel particolare e richiamiamo le novità/componenti di maggior rilievo che hanno inciso sulla gestione 2021.Come noto, anche la gestione 2021 è stata condizionata dagli effetti della pandemia Covid-19.Rendiconto & COVID-19Anche per una parte del 2021, il Comune di Sassari ha proseguito su alcune misure adottate per far fronte all'emergenza Covid-19 tra cui:- trasferimenti alle famiglie in difficoltà per 1.013.000 euro- contributi Tari alle imprese e contributi Tari alle famiglie per complessivi 2.336.000 euroInoltre, a causa del Covid, il Comune ha visto ridursi anche nel 2021 le entrate derivanti da sanzioni amministrative (in particolare settore Ambiente -Tari) e per violazioni del codice della strada.Hanno continuato a operare le agevolazioni statali relative all’occupazione di suolo pubblico sia come canone (azzerato) che come spazi consentiti.A sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali, il governo ha previsto il trasferimento ai Comuni di un “fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali” e di ristori specifici di entrata e spesa. L’assegnazione, per l’esercizio 2021, del “fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali” al Comune di Sassari ammonta a 596.815 euro.Inoltre i ristori specifici di entrata assegnati nel corso del 2021 sono stati:- Imu Turismo: 69.594- Imu Settore Spettacolo: 19.733- Imu soggetti beneficiari Decreto Sostegni: 275.257- Tassa occupazione suolo pubblico: 521.524Nel 2021 si è cercato di proseguire con un po’ più di normalità il percorso iniziato di risoluzione delle criticità iniziali rinvenute all’insediamento dall’Amministrazione, quali la situazione degli investimenti in informatica e tecnologia, le manutenzioni delle strade e del patrimonio immobiliare (es. scuole) mentre ha avuto una battuta di arresto critica l’attività volta a incrementare le dotazioni di personale le cui procedure sono state bloccate e rallentate dalle norme anti-Covid.Analisi delle entrateEntrate 2021Accertamenti 2020 2021Tributi (+) 70.203.618,78 79.049.331,55Trasferim. correnti (+) 83.407.988,12 70.226.802,61Extratributarie (+) 15.085.160,15 21.479.301,55Entrate C/capitale (+) 10.730.249,72 9.268.380,43Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00Accensione prestiti (+) 0,00 0,00Anticipazioni (+) 0,00 0,00Entrate C/terzi (+) 23.430.966,32 25.097.089,72Totale 202.857.983,09 205.120.905,86Raffronto con anni precedentiACCERTAMENTIENTRATE PER TITOLI 2018 2019 2020TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 72.408.766,25 73.240.520,37 70.203.618,78TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 63.405.883,41 58.722.840,92 83.407.988,12TITOLO 3 - Entrate extratributarie 19.190.401,02 20.218.464,98 15.085.160,15TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 9.190.221,49 7.299.214,43 10.730.249,72TITOLO 6 - Accensione prestiti 2.374.010,81 0,00 0,00TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 17.980.859,90 24.901.584,79 23.430.966,32TOTALE TITOLI 184.550.142,88 184.382.625,49 202.857.983,09I risultati riassunti nelle tabelle precedenti sono stati possibili grazie soprattutto alla lotta all’evasione totale sia Imu sia Tari, quest’ultima ad esempio ha consentito l’inserimento di 5247 nuovi utenti – prima evasori totali – pari a circa il 9 percento del complessivo bacino di utenza. Come si può notare dal confronto con gli anni precedenti, la gestione 2021 ancorché ancora influenzata dagli effetti della pandemia Covid-19 ha ripreso i livelli ante Covid superandoli sia con riferimento alle entrate tributarie che extratributarie mentre chiaramente si registra un decremento dei trasferimenti, soprattutto statali e regionali, erogati per interventi di sostegno per gestire l'emergenza in corso.I residui attivi (Crediti) 2021 ammontano a € 71.743.118 (2020: € 74.273.202): in parole povere, l’Amministrazione è riuscita a incassare di più.Il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate tributarie (cioè i crediti che il Comune teme di non riuscire a recuperare sulla base delle entrate effettive) è pari a 57,48 milioni di euro (2020: 59,1 milioni). Ciò significa che questa Amministrazione è stata in grado di migliorare la percentuale di incasso, sia con riguardo alla riscossione “volontaria” (con ravvedimento e rateazione fino a 6 anni) sia a quella coattiva. Inoltre lo sforzo più importante di questa Amministrazione si sta concentrando sull’evasione totale con diversi progetti mirati.Trasferimenti correntiSi tratta dei trasferimenti da parte di Stato e Regione che nel 2021 sono stati inferiori rispetto al 2020: 70.226.802,61 euro nel 2021 a fronte dei 83.407.988,12 del 2020 ma in incremento rispetto al 2018 e 2019, grazie ai progetti portati avanti.TITOLO 2 - TIPOLOGIEACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2018 2019 2020Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 63.034.950,59 57.783.474,04 83.137.998,74Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 25.885,98Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 150,00 50.000,00 1.000,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 105.253,11 177.450,00 243.103,40Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 265.529,71 711.916,88 0,00TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 63.405.883,41 58.722.840,92 83.407.988,12Entrate extratributarieSono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, multe per violazione dl codice della strada e sanzioni per violazioni urbanistiche e ambientali.Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a complessivi 21.479.301 euro (15.085.160,15 nel 2020 euro).Nella tabella seguente è presentato il confronto di ciascuna tipologia con i valori accertati negli anni 2018 - 2021.TITOLO 3 - TIPOLOGIEACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2018 2019 2020 2021Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.422.616,54 8.165.941,54 6.444.479,33 12.005.504,70Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.101.701,94 8.435.116,98 5.084.839,56 6.011.796,84Tipologia 300: Interessi attivi 322.991,29 378.017,50 235.882,02 134.414,19Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 160.424,14Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.343.091,25 3.239.388,96 3.319.959,24 3.167.161,68TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 19.190.401,02 20.218.464,98 15.085.160,15 21.479.301,55Entrate in conto capitaleIl Titolo 4 rappresenta il finanziamento delle spese d'investimento.Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come riportate nella seguente tabella.Gli accertamenti delle entrate del Titolo 4 ammontano a complessivi € 9.268.380 (2020: € 10.730.249,72).Analisi anni precedenti:TITOLO 4 - TIPOLOGIEACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2018 2019 2020Tipologia 100: Tributi in conto capitale 18.651,45 33.581,13 28.141,87Tipologia 200: Contributi agli investimenti 7.444.379,91 5.242.586,59 8.884.807,14Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 397.470,63 443.924,58 741.882,71Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.329.719,50 1.579.122,13 1.075.418,00TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 9.190.221,49 7.299.214,43 10.730.249,72Analisi delle speseIMPEGNITITOLI 2018 2019 2020TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 123.633.833,43 123.901.964,10 125.491.909,47TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 16.156.269,79 13.472.584,27 14.683.119,56TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00TITOLO 4 - RIMBORSI DI PRESTITI 3.579.533,01 3.900.664,15 3.355.887,87TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 17.980.859,90 24.901.584,79 23.430.966,32TOTALE TITOLI 161.350.496,13 166.176.797,31 166.961.883,22Spese correntiGli impegni complessivi nel 2021 sono stati pari a 135.233.534 euro contro i 125.491.909 del 2020 e sopratutto contro i 123.901.964 del 2019.Dati delle spese correnti rilevati per l’ultimo triennio (si nota un incremento generale rispetto agli anni pre-Covid):TITOLO 1 - MISSIONIIMPEGNI 2018 2019 2020 2021MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 25.381.408,52 25.357.260,92 23.883.705,01 25.244.690,52MISSIONE 02 - Giustizia 1.194,01 0,00 0,00 0,00MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 6.882.667,56 6.520.601,77 6.447.662,87 7.086.162,26MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 10.332.164,47 9.385.194,04 8.110.994,20 11.254.545,98MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 3.603.658,85 2.937.830,71 2.487.725,13 2.486.475,00MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.065.705,08 830.918,45 759.299,03 702.674,74MISSIONE 07 - Turismo 148.410,00 202.493,08 10.343,93 73.098,20MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 638.672,30 800.805,61 738.144,97 807.794,04MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 28.228.949,39 29.185.766,59 30.434.192,01 35.010.764,70MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4.758.753,84 4.880.327,19 4.512.073,98 5.191.220,09MISSIONE 11 - Soccorso civile 361.495,58 296.015,80 439.532,22 443.105,25MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 40.068.529,32 41.217.002,32 45.337.069,78 41.061.414,99MISSIONE 13 - Tutela della salute 678.987,79 625.036,67 639.543,76 697.321,61MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 884.392,81 1.150.276,94 1.244.770,82 913.616,54MISSIONE 50 - Debito pubblico 598.843,91 512.434,01 446.851,76 446.851,76TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 123.633.833,43 123.901.964,10 125.491.909,47 135.233.534,91Sempre con riguardo alle spese, un ruolo fondamentale negli ultimi due anni e nel 2022 lo hanno le spese per il personale.Nel 2021 sono state assunte 45 unità e ne hanno cessato 22 con un saldo positivo di 23. Bisogna tenere in considerazione il problema delle cessazioni che nel periodo luglio 19/dicembre 2021 ha pesato per 133 unità a cui hanno fatto fronte 109 assunzioni. Con il 2022 si arriverà al tetto massimo di 671 unità ma che con l’eliminazione del disavanzo potranno aumentare.Personale in servizio: 2011 – 2021Anno Maschi Femmine Totale2011 403 311 7142012 382 320 7022013 395 314 7092014 390 323 7132015 383 317 7002016 381 314 6952017 377 311 6882018 365 306 6712019 350 298 6482020 330 290 6202021 339 302 643Spese in conto capitaleLe “Spese in conto capitale” rappresentano le spese per investimenti.Di seguito le spese suddivise per missioni:Investimento in c/capitale1 Servizi generali (+) 1.485.817,453 Ordine pubblico (+) 222.208,104 Istruzione (+) 1.532.729,675 Beni e attività culturali (+) 386.589,236 Sport e tempo libero (+) 1.532.524,507 Turismo (+) 0,008 Territorio, abitazioni (+) 1.203.521,759 Tutela ambiente (+) 1.877.105,6710 Trasporti (+) 4.159.414,7511 Soccorso civile (+) 9.946,0312 Sociale e famiglia (+) 325.328,3313 Salute (+) 12.073,4214 Sviluppo economico (+) 491.880,56Impegni complessivi 13.239.139,46Come già fatto per le spese correnti, si riportano i dati delle spese in conto capitale rilevate per l’ultimo triennio nella tabella a seguire:TITOLO 2 - MISSIONIIMPEGNI 2018 2019 2020MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.091.182,43 1.405.508,24 1.049.083,38MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 109.173,61 130.366,79 92.906,57MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.091.314,57 1.405.157,82 1.838.675,49MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 607.251,27 1.284.674,10 466.489,53MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 274.442,66 1.399.684,84 3.000.697,52MISSIONE 07 - Turismo 0,00 818,63 33.007,62MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.431.874,31 2.343.053,47 941.911,52MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.198.059,40 1.503.818,28 1.033.785,99MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 6.386.530,67 2.380.872,99 4.981.999,20MISSIONE 11 - Soccorso civile 6.852,00 6.498,31 7.888,80MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 438.035,09 706.436,65 439.076,81MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 40.173,90 66.875,39MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 521.553,78 865.520,25 730.721,74TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 16.156.269,79 13.472.584,27 14.683.119,56Indicatore tempestività dei pagamentiIl Comune ha ulteriormente migliorato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: -12 rispetto al limite massimo di 30 giorni (quindi l’Amministrazione paga in media a 18 giorni) contro -10 (20 giorni) del 2020 (ciò ha comportato la possibilità di non accantonare risorse del bilancio per circa 3 milioni che quindi potranno essere spesi.