Informative dal Comune di Sassari: lavori e avvisi

Lavori ponte Rosello. Proseguono i lavori di messa in sicurezza sul ponte Rosello, per questo ancora nei prossimi giorni sono previste modifiche alla viabilità che potrebbero causare rallentamenti. Dalle 9:30 di lunedì 27 giugno le attività di cantiere si concentreranno sulla corsia centrale, che sarà quindi chiusa per 3 settimane, salvo imprevisti. Sarà invece riaperta la corsia di destra, che percorre il ponte Rosello in direzione da Corso Pascoli alla Rotatoria del Mercato. Sarà garantito il passaggio sul ponte di Rosello in entrambe le direzioni.

Acqua non adatta al consumo umano diretto a Tottubella. In tutta la borgata di Tottubella l’acqua non è adatta al consumo umano diretto, come bevanda e per la preparazione degli alimenti. È consentito l’utilizzo per gli usi igienici. Lo ha stabilito il sindaco Nanni Campus che stamattina ha firmato l’ordinanza a seguito della nota con la quale l'ATSSardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato la difformità del parametro coliformi. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.





Servizi 0-3: graduatorie provvisorie. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria provvisoria Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati. Fino al 3 luglio è possibile presentare al Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive di via Venezia, 2, alla mail iscrizioniservizi03@comune.sassari.it eventuali osservazioni relative alla propria posizione in graduatoria.