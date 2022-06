Alghero. Nominato il nuovo Comandante della Polizia Locale

Il Dott. Matteo Bertocchi è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Alghero. Oggi il Sindaco Mario Conoci ha firmato il decreto di nomina al termine della procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’ incarico di alta specializzazione a tempo determinato, per la durata residua del mandato sindacale, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Il Dott. Bertocchi, nato a Brescia il 05/01/1984, proviene dal Comune di Pula e prenderà servizio il prossimo 30 giugno. “Stiamo lavorando al rafforzamento della dotazione organica generale e abbiamo avviato un percorso che gradualmente sta integrando numericamente il personale in ogni settore dell'Amministrazione”, afferma il Sindaco Mario Conoci. L’ingresso del nuovo comandante si accompagna infatti ad un rafforzamento del personale che in questi giorni, dopo l’approvazione del Rendiconto di Gestione, trova applicazione. Grazie all’espletamento del concorso avviato ad aprile, saranno assunti due agenti a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato per tutta la stagi one estiva.