Centro Estivo Multisport: al Parco di Baddimanna attività gratuite per bambini dai 4 ai 15 anni

Non solo, a Baddimanna si aggiungeranno anche i corsi di yoga per gli over 65 ed uno inclusivo per famiglie con bambini con problemi di autismo, nei quali genitori e figli potranno cimentarsi nell’attività, tutta da scoprire, di “animal flow”, un programma di allenamento creato dal personal trainer americano Mike Fitch. Tutti i centri estivi andranno avanti fino al 9 settembre. “Lo sport è una componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano – spiega il presidente della Sporter Academy Stefano Masala - ricoprendo un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, per la sua funzione educativa." Tutte le informazioni su: www.sporteracademy.com