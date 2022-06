Dalla guerra ai litigi. Risolvere i conflitti è possibile? Giovedì un seminario a Sa Domo de Totus

di Daniela Piras

Sassari. Continuano gli appuntamenti all’associazione Sa Domo de Totus. Dopo il successo riportato nei giorni scorsi dalla sesta edizione del clothes sharing (circa 300 le persone che hanno consegnato e condiviso vestiti), è in calendario un seminario formativo sulla "risoluzione dei conflitti" tenuto dallo psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano.

L’incontro si terrà presso la sede dell’associazione socio-culturale, in via Frigaglia 14 B, giovedì 30 giugno alle ore 18:00.



Il tema

Da mesi non si parla d’altro che del peggiore dei conflitti: la guerra.

Ma che cos’è un conflitto? Perché sorge? Che corde tocca e compromette? Che strumenti possono essere utilizzati per affrontarlo, arginarlo ed eventualmente ricomporlo?



Tutte queste domande saranno trattate nel corso del seminario.

Nel percorso proposto dallo psicoterapeuta algherese si affronta il tema del conflitto, partendo dai macro conflitti e in particolare dai conflitti bellici, per allargare il ragionamento alle dinamiche conflittuali interpersonali nelle relazioni tra persone e gruppi di persone.

Pirovano, avvalendosi degli strumenti da lui acquisiti nel corso di una decennale esperienza e degli strumenti propri della cosmo-bio-socio-psicologia, ci guiderà in un percorso seminariale formativo, finalizzato ad individuare e comprendere tutte quelle dinamiche che normalmente sfuggono al controllo dei non esperti e che scatenano esperienze dolorose e dalle conseguenze anche gravi.