Valledoria, al via un ricco programma di eventi e manifestazioni

Luglio





Settimana dei cabaret e dello sport

3-4/09 Abev onlus – Valledoria centro

















E’ tutto pronto per una nuova estate a Valledoria. Ricco di eventi e manifestazioni il programma allestito dall’Amministrazione comunale per il Valledoria Summer 2022, che in parte ha già preso il via in questi giorni ma che avrà il suo clou nei mesi di luglio e agosto.Per un viaggio articolato e coinvolgente tra musica, suoni e cultura. Un percorso variegato dall’indiscutibile appeal dedicato a tutti, per una nuova stagione estiva che si preannuncia nuovamente intensa e tutta da vivere.“Valledoria Summer 2022 è il progetto dell’amministrazione comunale, in collaborazione con tutte le associazioni culturali, sportive e di promozione del territorio, per la stagione estiva che sta decollando. Un programma ricco di eventi ed attività, dedicato a tutti. Nessuno escluso.” E’ il commento del sindaco Marco Muretti.Perché Valledoria è una grande comunità sempre. D’estate ancora di più. E infatti il cartellone degli eventi 2022 è dedicato a tutti:” Ai residenti e a tutti i turisti che avranno piacere di far visita e conoscere più a fondo la nostra comunità. Lo sforzo di supportare, aggregare e coordinare i numerosi artisti e ospiti di questa nuova estate ha l’obiettivo di offrire giornate di svago, musica, cultura, sport e divertimento pensate per tutte le fasce d’età.” Aggiunge il sindaco.Gli eventi? Moltissimi e numerosi di grande richiamo dall’ormai conosciutissimo Rock ‘n beer, passando per Musica sulle Bocche per arrivare ai Fuochi d’artificio che illumineranno la notte di Ferragosto. Questi, solo per citarne alcuni. Perché il turismo a Valledoria resta un elemento centrale nella sua economia, e come tale deve essere opportunamente valorizzato.Questo il calendarioEventiDal 15/06 al 15/09 -Corso Europa - mostra di pittura “Antonio Oggiano”Dal 09/07 al 17/07 – Corso Europa – mostra di pittura “Andrea Sanna – dal profondo”02/07 – San Pietro a mare – “Veronica Pivetti – Tequila bam bam” entula lìberos24/07 – Piazza del Comune – “Antonio Iovane – Un uomo solo” entulia lìberos24/08 – San Pietro a mare – “Piergiorgio Pulixi – La settima L’ una” entulia lìberosSettimana della musica09/07 – Piazza del Comune – concerto “Scuola civica di musica”10/07 – Piazza del Comune – concerto “Orchestra jazz della Sardegna”13/07 – Piazza del Comune – concerto “Canciones populares espagnolas”16/07 – Chiesa La Muddizza – concerto “Trio flauto traverso, viola e chitarra”21/07 – Piazza del Comune – “La corrida”23/07 – Valledoria centro – Abev onlus e Asd marathon club tempio “Corri Valledoria”Valledoria dance festival30/07 – Piazza Padre Pio – New dance Valledoria31/07 – Piazza del Comune – Acr Valledoria “Esibizione artistica”AgostoRock ‘n beer5-6-7/08 Tanca dell’imperio – Aebv onlusMusica sulle bocche10-11/08 ImbarcaderoFuochi d’ artificio14/08 San Pietro a MareValledoria music festival14/08 Tanca dell’Imperio Abev onlus e black eventsSettimana del folklore16/08 – Valledoria centro – “festival folkloristico internazionale” – A manu tenta17/08 – Ccn - “Festa di carnevale”18/08 “esibizione di gruppo folk ampuriesu”19/08 – Valledoria via De Gasperi – “Esibizione mini cavalieri della Sartigliedda” a.i.p20/08 – Valledoria via De Gasperi – “Corsa alla stella” Ass. ippica cordaruinesa21/08 – Valledoria via De Gasperi – “Pariglie di Ittiri, Oristano, Valledoria” a.i.pRuina Sonora Open air festival26-27-28/08 imbarcadero – Sonos e soundsSettembreInternational beer fest