Torre di Mosto: il polmone verde della Laguna veneta

L’Italia è patrimonio di bellezze artistiche e naturali. Le grandi città che la contraddistinguono, o le meraviglie donatele da madre natura sono, da sempre, un forte richiamo per i turisti. Meta d’obbligo è la caratteristica Venezia, unica nel suo genere grazie all’abbraccio della sua laguna. Chi si trovasse a chinarsi di fronte alle peculiari beltà della Serenissima, non può mancare di visitare anche le sue zone limitrofe.Circondato dalla Laguna Veneta,è un piccolo paese a vocazione agricola situato a un’altitudine di due metri sul livello del mare, esteso su una superficie di trentotto chilometri quadrati e che ospita solo 4.823 abitanti, chiamati torresani.Il fruttuosodeve il suo nome alla torre difensiva costruita nel periodo delle invasioni barbariche, intorno al V secolo, lungo il, il fiume che lo attraversa fino a sfociare a Caorle, nelLa torre originaria fu poi distrutta, insieme al paese, nel XV secolo durante l’invasione ungara. Il paese e la torre dei giorni nostri sono stati ricostruiti per desiderio della famiglia di origine patrizia veneziana, alla quale è dedicato parte del nome del paese., in epoca romana, si presentava come un territorio prettamente paludoso. Con la, nel XIX secolo, ci fu un grande, la quale offrì l’occasione per un progetto di messa in sicurezza degli argini fluviali.L’accrescimento del settore contadino portò, con la formazione del Regno d’Italia, a un successivoche durò fino al primo dopoguerra e restituì agli agricoltori più didi terreno coltivabile.Merito dell’impegno del Comitato promotore per la civiltà contadina, fondato da volontari locali, è il. Qui si possono trovare circa duemila ottocento reperti della lavorazione agricola attribuita all’azienda Bianchi-Marzotto, corredati di fotografie storiche.Altro sito di rilevanza locale è ilche, con la sua pinacoteca, raccoglie tutte le opere rappresentanti l’evoluzione del paesaggio veneto e dei suoi dintorni di inizio Novecento.Un’altra attrazione del posto è il bellissimo, ottima scelta anche per una passeggiata in bicicletta, che da quasi vent’anni custodisce esemplari di flora e fauna locale tra le sue fronde, tra i quali querce e caprini.Per visitareè sconsigliabile il periodo invernale, ma nelle altre stagioni il paesino ha tanto da offrire.Con l’inizio dell’estate, vari eventi vengono organizzati per accogliere i gruppi di visitatori.Laapre la bella stagione a giugno. Il mese successivo è prevista lae, con l’arrivo dell'autunno e la raccolta dell’uva, arriva anche laLa locazione del paese offre la possibilità di raggiungere molte mete interessanti in meno di un’ora di viaggio, programmando magari escursioni nei vicini luoghi d'interesse turistico, come la, lao, nella provincia di Pordenone, il, Patrimonio dell’Unesco.Se si è, invece, vacanzieri ospiti della Serenissima, e si volesse fare un tuffo nella natura del piccolo paesino agreste, il percorso non è affatto complicato. Vediamo insieme come raggiungere Torre di Mosto partendo proprio da Venezia.Torre di Mosto dista circa sessanta chilometri da. La soluzione più facile suggerisce un viaggio in auto che prevede l’immissione sulla, autostrada che in meno di un'ora condurrebbe alla destinazione.Affascinante sarebbe, invece, l’idea di raggiungerlo toccando le più famose spiagge venete. Partendo dal porto di, continuando per il, poi, visitandoe, infine, addentrandosi nell’entroterra, si potrebbe giungere comunque a