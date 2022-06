Dal 30giugno al 2luglio chiuso il tratto di viale Trento tra via Principessa Iolanda e viale Umberto

Per consentire il completamento dei lavori di viale Trento, che porteranno alla sua riapertura dal 2 luglio, da domani 30 giugno sono previste modifiche alla viabilità. Da giovedì 30 e fino a sabato mattina, viale Trento tra via Principessa Iolanda e viale Umberto I sarà completamente chiuso al traffico per procedere alla bitumatura di tutto il tratto di strada. Da sabato, con la riapertura totale di viale Trento, sarà ripristinato il senso unico in via Principessa Iolanda, tra viale Trento e via Matta, in direzione di quest’ultima e sarà rimosso il divieto di fermata nello stesso tratto.