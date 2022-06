Presentato il nuovo Tempio Crematorio di Sassari

Si ricorda che la Servizi Cimiteriali Sassari srl è la società concessionaria per la gestione del sistema cimiteriale cittadino dal 2019 e che la durata della concessione è fissata in 25 anni; la società riconosce al Comune una percentuale dei ricavi generati dalle attività del crematorio pari al 11% ed è prevista una tariffa agevolata per i cittadini residenti.













Il nuovo Tempio Crematorio di Sassari è in funzione.Questa mattina la presentazione a cui hanno partecipato l’assessora ai Lavori pubblici Rosanna Arru con il dirigente Pier Giovanni Melis, il responsabile unico del procedimento Francesco Canu, il funzionario Antonio Bruno Merella e il direttore di esecuzione del contratto Matteo Fraternale e alcuni rappresentanti del gruppo Altair, società concessionaria Servizi Cimiteriali Sassari, tra cui il presidente Paolo Zanghieri.Sono stati spiegati sia i lavori fatti sia quelli in corso finalizzati all’ammodernamento e al miglioramento dell’immagine e della funzionalità del sistema cimiteriale cittadino.“L’intervento realizzato al crematorio di Sassari – ha affermato l’assessora Rosanna Arru - ha cambiato radicalmente la struttura che si presenta ora rinnovata non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche sotto il profilo tecnologico; si tratta di un investimento totalmente a carico della società concessionaria che consentirà un’offerta di servizio di alto livello, rispettosa delle famiglie, dei dolenti e dell’ambiente”.Un progetto caratterizzato da linee moderne, dall’installazione di un nuovo impianto di ultima generazione, dalla riorganizzazione degli spazi interni con grande attenzione alle esigenze delle famiglie e dalla completa riqualificazione delle aree esterne; queste ultime sono caratterizzate oggi da percorsi pedonali, dalla importante presenza di verde, curata da D&S Giardini, e da un nuovo parcheggio pubblico che ha consentito di recuperare un’area precedentemente degradata.Sono complessivamente 40 i nuovi posti auto oggi a servizio del crematorio dei quali 5 destinati ai cittadini diversamente abili; sono presenti inoltre 7 stalli per motociclette.I lavori per l’ampliamento del tempio crematorio sono stati approvati dalla Giunta comunale nel maggio 2021 e sono partiti a luglio dello stesso anno.Il progetto iniziale ha inoltre subito alcuni interventi migliorativi come la demolizione di vecchi depositi a servizio del cimitero per la realizzazione di un ampio parcheggio in grado di servire il nuovo tempio crematorio e garantire al tempo stesso un nuovo accesso alla parte monumentale del cimitero. La variante di progetto, con il nuovo parcheggio e l’accesso da via Della Mercede, è stata approvata dalla Giunta comunale nel marzo 2022. I nuovi interventi hanno aggiunto al sistema cimiteriale una superficie di parcheggio di 1.400 metri quadri e di aree verdi per 600 metri quadri. Inoltre è presente un’area dedicata alla dispersione delle ceneri, per chi sceglie questa opzione prevista dalla legge, con una lapide dove sarà indicato il nome del defunto.L’investimento sostenuto dalla Servizi Cimiteriali Sassari srl è stato di 1.870.000 euro di cui 1.450.000,00 per l’ampliamento e potenziamento del tempio crematorio e 420.000 euro per la realizzazione del nuovo accesso e parcheggio.“Il crematorio di Sassari sarà in grado di offrire finalmente un servizio di alto livello – ha commentato il presidente del gruppo Altair Paolo Zanghieri – grazie a una serie di innovazioni tecnologiche e a nuovi ambienti destinati all’utenza. La diminuzione dei tempi di attesa, la continuità del servizio e le migliori performance dell’impianto sono obiettivi che ci eravamo prefissati sin dall’inizio della gestione e che oggi presentiamo con soddisfazione alla comunità sassarese”.Il sistema cimiteriale di Sassari è inoltre interessato da altri lavori che si punta a terminare entro le prossime festività dei Santi.“La ristrutturazione complessiva degli uffici e della camera mortuaria e la realizzazione di una confortevole sala d’attesa destinata all’utenza sono i principali lavori in corso che contribuiranno – ha proseguito l’assessora Arru – a un ulteriore passo significativo nel percorso di ammodernamento dei cimiteri cittadini”.“Il Partenariato Pubblico Privato in essere a Sassari rappresenta senza dubbi una delle migliori esperienze che il nostro Gruppo imprenditoriale sta vivendo – ha concluso il Presidente del gruppo Altair -; ringraziamo la struttura comunale per il continuo supporto ed auspichiamo che la collaborazione possa proseguire in modo così proficuo per dare ai cittadini un sistema cimiteriale sempre più efficiente ed accogliente”.