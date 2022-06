“ADAPTABILITY”: TEDxViaCavour, il primo evento TEDx organizzato a Sassari

Instagram (https://instagram.com/ted)





è il primo evento TEDx organizzato a SassariSemplice: un programma di eventi locali auto-organizzati che riuniscono le persone dando loro modo di vivere e condividere esperienze molto simili a quella offerta da TED. TED è l’acronimo di Technology Entertainment Design, organizzazione no profit che ha un chiaro e ambizioso obiettivo da raggiungere: ideas worth spreading, ovvero diffondere idee di valore, capaci di cambiare il mondo. Le più importanti conferenze TED hanno avuto come relatori alcuni dei più importanti pensatori del mondo (da Bill Gates a Philippe Starck, da Bill Clinton a Al Gore passando per Beatrice Venezi ed Elizabeth Gilbert). Spazi di intervento definiti e (nel format TEDx) apertura al dibattito. Tutto comincia in California, poi declina in maniera esponenziale sino ad arrivare al TEDx auto organizzato a Sassari.Un gruppo spontaneo di imprenditori, professionisti, docenti e animatori culturali: tutti volontari. Un’iniziativa che prende idealmente forma in via Cavour e che della storica via della città di Sassari ha preso anche il nome.Un momento di scambio, confronto, apprendimento, formazione e insegnamento in programma a Sassari - prima volta in assoluto - mercoledì 6 luglio a partire dalle ore 20,00 negli spazi della nuova sede della società Verde Vita, in Zona Industriale Predda Niedda strada n.5: imparare ad abbracciare il cambiamento, adattarsi per trovare la giusta e necessaria felicità, oltrepassando le linee di confine della comfort zone, diventando cittadini del mondo indipendenti e consapevoli, senza mai smettere di ascoltare, di cercare, di ispirarsi, di confrontarsi anche sui sentieri meno conosciuti.Sentieri che il 6 luglio 2022 passano per Predda Niedda, per gli accoglienti spazi siti lungo la strada numero 5.Sentieri in cui, quel giorno, a partire dalle ore 20,00, sarà possibile incrociare sguardi, parlare e sentire sei speackers di grandissima autorevolezza, estro e forza espressiva:Sei oratori di personalità e di età diverse, vite ed esperienze lontane e opinioni distinte.Sei persone, non più di 18 minuti a testa (per regolamento), più che una storia da raccontare, un’idea che vale la pena diffondere e che sarà un vero piacere ascoltare. Rispettivamente - e secondo l’ordine precedentemente elencato - saliranno sul palco:- “Non Serve Salvare il Mondo” (ore 20,00) Dimenticate ciò che pensavate di sapere sulla transizione ecologica. Scienziati e attivisti non fanno altro che dirci di «salvare il mondo». Ma hanno davvero ragione? Vi raccontiamo i diversi futuri che potremmo vivere, e perché sono diversi da ciò che vi aspettate. Breve ma intenso viaggio in tutto ciò che pensavate fosse vero sulla transizione ecologica e che, invece, è falso.- “Perché considerare il mal di schiena come una fortuna” (ore 20,20) Come trasformare una malattia cronica della società moderna in una irripetibile ricerca di se stessi all’interno di una vita diversa ed appagante. E’ un’idea straordinaria di un affermato fisioterapista che, in modo brillante ed apparentemente provocatorio, spiega come evolversi, come raggiungere obiettivi inaspettati e magari, alla fine, anche come eliminare il mal di schiena.- "Adattarsi al contesto preservando la propria unicità" (ore 20,40) In una società basata su standard, profili e target ideali, in che modo possiamo eccellere preservando e valorizzando la nostra unicità?- “Caparbi si nasce, lottatori si diventa: l’importante è crederci e non mollare mai” (ore 21,00) Interessante ed inaspettato contributo alle fragilità dell’essere umano da parte di un importante capo di un’azienda bancaria che focalizza nelle capacità dello spirito umano la vera risorsa del progresso.- “In sa bertula" (ore 21,20) Quale bagaglio portare con sé dal passato, cosa è bene trattenere dalla società tradizionale per disegnare un futuro consapevole. Gli antichi riti e la terminologia del passato possono saggiamente aiutare a trovare e meglio chiarire l’idea di ciò che l’umanità non dovrebbe mai trascurare dalle esperienze passate.- "L'adattamento ad una società diversa con l'aggravante di essere un mito" (ore 21,40) Intima confessione di un leggendario giocatore di calcio che, al di là di tutti i privilegi e la notorietà della sua condizione, è riuscito ad attingere alla propria tensione emotiva per trasformare lo slancio di una carriera sportiva in una inaspettata nuova consapevolezza umana. Un’impresa audace di un ragazzino di un piccolo paese della Sardegna che ha stregato un Regno. Esemplare metafora di vita che diventa prezioso manuale d’uso per ogni inconfessabile sogno.TED è un’organizzazione no-profit dedicata alle idee da diffondere. Nata come conferenza di quattro giorni in California 30 anni fa, TED è cresciuta per sostenere la sua missione con molteplici iniziative. Le due conferenze annuali di TED invitano i più importanti pensatori e uomini d’azione del mondo a parlare per 18 minuti o meno. Molti di questi discorsi vengono poi resi disponibili gratuitamente su TED.com. Tra i relatori di TED figurano Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan e Daniel Kahneman.About TEDx, x = independently organized eventNello spirito delle idee che vale la pena diffondere, TEDx è un programma di eventi locali auto- organizzati che riuniscono le persone per condividere un’esperienza simile a quella di TED. In un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli oratori dal vivo si combinano per suscitare discussioni e connessioni profonde. Questi eventi locali auto-organizzati sono marchiati TEDx, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente. La TED Conference fornisce una guida generale per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx sono auto-organizzati. 