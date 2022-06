Bono, domani un seminario per le pari opportunità negli enti locali

Domani mattina, si terrà a Bono, nella sala riunioni della comunità montana Goceano con inizio alle 9 30, un seminario di studio le politiche per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell’ambito degli enti locali. Un seminario che affronta le tematiche oggi sempre più attuali e discusse sulla parità di trattamento soprattutto nel mondo del lavoro che vale come corso di formazione per i dipendenti comunali. Dopo i saluti del padrone di casa, il presidente f.f. Comunità Montana del Goceano Antonio Fadda, il seminario si aprirà con l’intervento di Maria Antonietta Sale Consigliera di parità effettiva della Provincia di Sassari che relazionerà sul ruolo, compiti e funzioni della Consigliera di parità, seguita da Antonino Puledda, Segretario generale del Comune di Sassari che affronterà i compiti dell’O.I.V. nelle politiche di promozione delle pari opportunità nella Pubblica Amministrazione. Francesca Ruggiu, Presidente Commissione regionale parità tra uomini e donne, discuterà sul ruolo, compiti e funzioni della C.P.O. della Regione Autonoma della Sardegna mentre Francesco Maria Nurra, Segretario reggente Comunità Montana del Goceano, approfondirà il ruolo, compiti e funzioni del C.U.G. (Comitato unico di garanzia) in forma associata. Al seminario, che avrà la formula di un vero e proprio convegno, sono state invitate le istituzioni e le associazioni di categoria.