Isola dei Giganti: al via il Festival Internazionale dell'Archeologia

CABRAS, 30 giugno - La fama dei Giganti di Mont’e Prama ha creato il bisogno di realizzare una nuova Casa in grado di rendere merito a tanta grandezza, una nuova ala del Museo Archeologico tutta per loro, cosa che è in via di realizzazione. L’appuntamento di domani, venerdì 1 luglio, alle ore 20:30 presso il Giardino del Museo Civico Giovanni Marongiu a Cabras, con la conferenza spettacolo dal titolo: “In viaggio verso la nuova casa dei giganti” è l’occasione per una riflessione un po’ più approfondita sullo stato dell’arte della musealizzazione dei Giganti.



Un’occasione per conoscere le scelte progettuali del contenitore e soprattutto quelle espositive, e approfondire attraverso i filmati realizzati dai progettisti, i percorsi e le tecnologie adottate, in un confronto politico-culturale che vede la partecipazione dei principali attori della conservazione e della valorizzazione.



Intervengono Patricia Olivo, Direttore del Segretariato Nazionale per i BB.CC. della Sardegna, Monica Stochino, Soprintendente ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, Bruno Billeci, Soprintendente SABAP-SS, Luana Toniolo, Direttore Regionale dei Musei, Francesco Muscolino, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Carla Del Vais, Direttore del Museo Giovanni Marongiu di Cabras. Partecipa Matthias Wemhoff, Direttore del Neues Museum di Berlino. La conduzione della tavola rotonda da parte del Presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, sottolinea il peso specifico dell’evento e l’impatto comunicativo dell’iniziativa.



E come per tutte le serate spazio alla musica e al canto con la presentazione di Giacomo Serreli e alla degustazione dei sapori e i profumi del Sinis.



Ø Website e Live streaming: https://www.isoladeigiganti.it/



Ø Diretta social: https://www.facebook.com/wearemonteprama



PROGRAMMA DI VENERDÌ 1 LUGLIO – ORE 20:30



Conferenza spettacolo

“In viaggio verso la nuova casa dei Giganti”



Saluti



Andrea Abis, Sindaco di Cabras



Presenta e conduce

Anthony Muroni, Presidente Fondazione Mont’e Prama



Intervengono

Patricia Olivo, Direttore del Segretariato Nazionale per i BB.CC. della Sardegna

Monica Stochino, Soprintendente ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Bruno Billeci, Soprintendente SABAP-SS

Luana Toniolo, Direttore Regionale dei Musei

Francesco Muscolino, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Carla Del Vais, Direttore del Museo Giovanni Marongiu di Cabras



Partecipa

Matthias Wemhoff, Direttore del Neues Museum di Berlino



Proiezioni documenti3D relativi al nuovo corpo edilizio del Museo Giovanni Marongiu di Cabras



Conclude

Massimo Osanna, Direttore Generale Musei per il Ministero della Cultura



Presentazione concerti musicali a cura di Giacomo Serreli

Concerti musicali



Pierpaolo Vacca

Bruno Agus con Diego Porcu e Tenores di Santu Lussurgiu (Nicola Migheli, Nicola Spiga e Giuseppe Marras)



In concomitanza degli eventi: “Gusta il Territorio”. Manifestazione Enogastronomica in collaborazione con l’Azienda Sa Marigosa e le Cantine Contini