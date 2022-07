Mercoledì ad Alghero "Satie nel Metrò"

Alghero. Secondo appuntamento in programma mercoledì 06 luglio alle ore 21 nei suggestivi spazi del chiostro di San Francesco ad Alghero, con lo spettacolo musicale “Satie nel Metrò”, progetto musicale del clarinettista Angelo Vargiu, nuova produzione griffata Laborintus, dedicata (appunto) al maestro Erik Satie. Biglietto posto unico al costo di 10 euro. Infoline 351 6428 081 / info@complessosanfrancescoalghero.com



Erik Satie è stato pianista e compositore, e ancora artista inavvicinabile, controverso, bizzarro, ironico e protagonista del rinnovamento musicale e artistico francese a cavallo tra ‘800 e ‘900. Una figura la cui arte e il cui vissuto riporta alla Parigi di quegli anni. Per ricreare quell’atmosfera, così densa e riconoscibile, durante il concerto l’ensemble composta da Simone Sassu (pianoforte), Angelo Vargiu (clarinetto) e Anna Vilardi (violino) eseguirà musiche del repertorio di Satie, Poulenc e Milhaud. Ma non solo, perché Alessandra Luzzu interpreterà le popolari chansons “Elegie” e “La diva de l’empire” musicate da Erik Satie, oltre ai brani “Chanson d’orkenise”, “Les chemins de l’amour” e “Voyage à Paris” di Francis Poulenc.



Sarà questo il secondo dei cinque momenti di Cultura, d’arte, musica e “altri nutrimenti” affidati al calendario di spettacoli firmato Laborintus. Prossimi appuntamenti in calendario con “Joe Perrino: Canzoni di Mala Vita III PerGraziaNonRicevuta” e “Rosa dei Venti Brass Ensemble”, proposto sia in terra sassarese che sulla riviera del Corallo.