Europeo U20: il sassarese Simone Piroddu in finale per l’oro

Per info e streaming www.uww.org

Al Pala Pellicone di Ostia è di scena il Campionato Europeo di lotta stile libero Under 20, e il sassarese Simone Piroddu conferma il suo ottimo stato di forma aggiudicandosi la finale per la medaglia d’oro prevista per oggi.Affronterà l’armeno Hovhannisyan nella categoria 57 kg. Il percorso verso la finale del giovane lottatore in forza all’Esercito Italiano è stato di tre vittorie nette rispettivamente contro il francese Itaev, l’ucraino Abramov e il turco Karavus.