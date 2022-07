Italia Polo Challenge, stasera ad Abbiadori il gran finale

Nel primo weekend di agosto, sempre a Cagliari, ci sarà fase finale della Serie A di beach soccer, con l'assegnazione dello scudetto. Per lo "scudetto" del polo, invece, è solo questione di ore: a giocarselo, questa sera ad Abbiadori, Hendrick's Polo Team e U.S. Polo Assn. Team.





Credit foto: Prensa Polo







La tappa in Sardegna di Italia Polo Challenge è arrivata al suo atto finale. Stasera, a partire dalle ore 20.30, sono in programma le finali che eleggeranno la squadra vincitrice del terzo appuntamento del 2022 con il circuito organizzato in collaborazione con la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), dopo quelli di Cortina e di Piazza di Siena a Roma.A contendersi il titolo saranno Hendrick's Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, che ieri sera si sono aggiudicate due semifinali tiratissime. Nella prima, Hendrick's Polo Team (capitanato da Stefano Giansanti, campione d'Europa con la Nazionale, e completato dal tedesco Sasha Hauptmann e dall'argentino Joaquin Maiquez) ha sconfitto 6-4 Poltu Quatu Polo Team; nella seconda, invece, U.S. Polo Assn. Team (composto dagli inglesi Matt Fincham e Jamie le Hardi e dall'argentino Gaston Beguerie) si è imposto 4-2 su Distretti Ecologici Polo Team. La finale per il primo posto inizierà alle 21.30 e sarà preceduta da quella per il terzo posto. Se a Villa Borghese, nel maggio scorso, si era registrato il tutto esaurito in ogni giornata di gara, il pubblico è stato grande protagonista anche al centro sportivo Andrea Corda di Abbiadori, dove ieri tra l'altro è andata in scena anche la serata di gala. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, l'Assessore alla difesa dell'ambiente della regione Sardegna Gianni Lampis, il presidente della Fise Marco Di Paola, quello della Fise Sardegna Stefano Meloni e Giuseppe Pancaro, ex calciatore tra le altre di Cagliari, Lazio e Milan. E a proposito di calciatori, ce ne sono tanti in questi giorni che si stanno rilassando nella zona dove è in corso Italia Polo Challenge: tra questi, lo juventino Luca Pellegrini ha scelto proprio il campo di Abbiadori - che la sera vede protagonisti i cavalli - per tenersi in forma in vista della nuova stagione.Italia Polo Challenge, Sardegna casa dello sport: polo, padel, ciclismo, beach soccer, quanti eventi sull'IsolaC'è il mare, ci sono le spiagge, ma c'è soprattutto tanto, tanto sport, di altissimo livello. Quello dell'estate 2022, in Sardegna, è un calendario ricco di eventi, di diverse discipline, alcune delle quali in grande ascesa. Nella zona nord-orientale dell'Isola è iniziato un weekend all'insegna dello sport: stasera, dalle 20.30, al centro sportivo Andrea Corda di Abbiadori sono in programma le finali di Italia Polo Challenge, circuito di Arena Polo - disciplina praticabile su campi di misure ridotte rispetto al polo tradizionale - organizzato in collaborazione con la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri). Sempre oggi, a Olbia - non lontana da Abbiadori - è invece previsto l'arrivo della terza tappa del Giro d'Italia femminile di ciclismo, partito giovedì da Cagliari e passato venerdì anche per Villasimius e Tortolì.In tutta la Sardegna, inoltre, si sono moltiplicati i campi da padel (sono presenti anche a Poltu Quatu, hospitality partner e quartier generale di Italia Polo Challenge) e questa regione, con la tappa del World Padel Tour di Cagliari, è stata la prima in Italia a portare i più grandi campioni mondiali di uno sport che con il passare del tempo è diventato una vera e propria mania e che anche a livello mediatico è sempre più seguito.