Sardegna, partono i saldi estivi. Adiconsum: "Occorre prudenza, è alto il rischio di fregature"

In Sardegna i saldi estivi partono all’insegna dell’incertezza, con i consumatori che girano per negozi ma dimostrano una generalizzata prudenza. Lo afferma Adiconsum Sardegna in occasione dell’avvio degli sconti di fine stagione.



“Complice il ritorno dei turisti sull’isola, i negozi delle varie città stanno registrando buone presenze, ma sulle scelte dei cittadini sardi pesano quest’anno l’emergenza inflazione, con i prezzi saliti alle stelle, e il caro-bollette, fattori che influiranno sulla propensione all’acquisto durante i saldi estivi – spiega il presidente Giorgio Vargiu – In base alle nostre stime, a fine periodo di sconti lo scontrino medio si aggirerà in Sardegna attorno ai 120 euro a famiglia, ma i commercianti potranno contare sull’aiuto dei turisti stranieri presenti in queste settimane nelle località turistiche sarde e pronti a spendere più degli italiani”.



“Mai come quest’anno, tuttavia, il rischio di fregature durante i saldi è elevato – afferma ancora Vargiu – Per tale motivo Adiconsum Sardegna ha realizzato un decalogo per aiutare i cittadini dell’isola a fare acquisti sicuri, e si mette a disposizione dei consumatori per denunciare comportamenti scorretti”.







DI SEGUITO IL DECALOGO DI ADICONSUM SARDEGNA







1 Sull’oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d’origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale;



2 È meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo;



3 Fate attenzione all’eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno assieme alla merce in sconto;



4 Confrontate i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati;



5 Verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio;



6 Anche nel periodo dei saldi i negozianti sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici (bancomat e carte di credito);



7 Diffidate dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce;



8 Ricordate che il negoziante è obbligato al cambio del prodotto solo ed esclusivamente nel caso presenti un difetto; il cambio del colore o del modello è, invece, a discrezione del commerciante. Adiconsum consiglia di prendere eventualmente accordi col negoziante in fase di acquisto;



9 Conservate sempre lo scontrino per eventuali cambi;



10 Qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi, rivolgetevi alla Polizia Municipale e segnalate il caso alle sedi territoriali Adiconsum





Foto di mohamed Hassan da Pixabay