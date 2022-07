L’ Atletico Ploaghe conquista l'accesso alle finali nazionali Csi Open a Cesenatico

21 Davide Arru













Doveva essere vittoria, e vittoria è stata. I gialloblù guidati dal Mister Giandomenico Dore battono la Virtus Roseto e conquistano la finale nazionale a Cesenatico.Nel campo capitolino sono gli abruzzesi a portarsi in vantaggio con un goal su punizione di Papa Yota al 5°minuto del primo tempo, certamente il loro giocatore più talentuoso.Doccia fredda e inizio in salita per i gialloblù, i quali tuttavia non si perdono d'animo creando occasioni su occasioni, dominando nel gioco e nelle ripartenze senza trovare sfortunatamente la strada del goal.Serviva l'estro e la genialità creativa del numero 10 e non si è fatta attendere. Al minuto 32 del primo tempo e al 18° del secondo, è Filippo Satta l'eroe che Roma attendeva. Con due magie, prima pareggia poi chiude definitivamente i conti con gli avversari.Vittoria di squadra, vittoria di gruppo, vittoria sugli spalti, vittoria per le vie delle città dove i ragazzi e i dirigenti si sono fatti amare e apprezzare nei locali in cui sono stati di passaggio.Ora si vola in Romagna, le notti magiche proseguono. A Cesenatico la sfida sarà tra Sardegna, Campania, Veneto e Lombardia.FORMAZIONE:1 Massimo Masala3 Antonio Camboni5 Federico Brundu6 Simone Pulina8 Paolo Sechi9 Sebastiano Mezzettieri10 Filippo Satta11 Salvatore Busellu13 Andrea Bazzu18 Cosimo Fiori20 Giovanni BauleA DISPOSIZIONE:2 Francesco Fiori4 Luca Muggiolu7 Andrea Serra14 Luca Spensatello15 Paolo Serra16 Gabriele Carta17 Antonio Porcu18 Vittorio Mezzettieri