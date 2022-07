Porto di Alghero, in arrivo un milione e mezzo di euro per l'ammodernamento

Si riqualifica il porto di Alghero con opere necessarie per la sicurezza e il miglioramento complessivo del porto. Le risorse giungono dal pacchetto varato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione che ha stanziato in totale 10 milioni di euro come contributo agli investimenti per la riqualificazione di porti e porticcioli. “Investiamo ancora con profitto sul nostro porto, che si sviluppa e registra livelli di crescita importanti. Le risorse arrivano a seguito della collaborazione avviata ad Alghero con l’Assessore Aldo Salaris quando abbiamo pianificato gli interventi di ammodernamento e riqualificazione per migliorare l’infrastruttura”, sottolinea il Sindaco Mario Conoci. Il programma di investimenti è stato concordato nel corso di un incontro ad Alghero nel febbraio scorso in Capitaneria, con il Direttore del Dipartimento Marittimo del Nord Sardegna, il Capitano di Vascello Giovanni Canu, il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle opere pubbliche della Regione Aldo Salaris e il Comandante del Porto di Alghero Giuseppe Tomai. L’intervento a favore del porto di Alghero rappresenta un completamento degli interventi di riordino delle pavimentazioni, impianti, arredi e servizi oggetto di diverse segnalazioni da parte della Capitaneria di Porto, la cui necessità risponde a finalità di sicurezza e operatività portuale.