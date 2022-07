Anas Sardegna, lavori sulla strada statale 200 in provincia di Sassari

A partire da domani inoltre saranno inoltre avviati i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria a Sennori, disposti dall'Amministrazione comunale. Fino al 2 dicembre 2022 il traffico che da Sassari procede in direzione Castelsardo sarà deviato lungo la circonvallazione di Sennori tra il km 7,200, per reimmettersi sulla statale al km 7,700.



















Per lavori sulla strada statale 200 “dell’Anglona” a partire da domani, saranno attive limitazioni al traffico, in provincia di Sassari.Nel dettaglio, da mercoledì 7 luglio saranno avviati gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione in un tratto di circa 4 km compreso tra il Ponte sul rio Pedras de Fogu (km 21) e l'innesto con la SP90 per Santa Teresa di Gallura (km 23,860). Gli interventi comportano l'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo a seconda dell'avanzamento del cantiere e sono stati disposti a seguito della conclusione dei lavori nel tratto precedente (tra il km 17,800 e il km 21). Questa nuova fase dei lavori sarà conclusa entro luglio.Con la diminuzione dei flussi di traffico al termine della stagione estiva e a seguito dell'assestamento dello strato di asfalto realizzato (binder), tra il km 17,800 e il km 23,860, verrà realizzato un'ulteriore strato superficiale di asfalto (strado di usura), che garantirà maggior efficienza e durata del piano viabile. Con questo intervento verrà concluso, in poco più di due anni, il programma di rinnovamento della pavimentazione stradale sull’intero itinerario della statale 200, da Sassari a Castelsardo.