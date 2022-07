Cagliari capitale del gusto, le eccellenze enogastronomiche sarde accolgono le Isole Azzorre

La Sardegna apre le porte alle Isole Azzorre e mostra il suo volto internazionale per Mare Terra Isole - Produzioni di eccellenza tra Sardegna e Azzorre, evento enogastronomico realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare. La rassegna, in programma nel capoluogo sardo venerdì 8 e sabato 9 luglio, riunirà alcuni nomi di spicco nel panorama culinario sardo, in una due giorni che punta sulla valorizzazione dei territori attraverso il racconto della produzione locale.



L’evento è aperto al pubblico ed è a ingresso libero.



Si tratta di un’occasione unica per mettere in luce il meglio che i territori abbiano da offrire e per raccontare ed esportare lo spirito della Sardegna nel mondo. Il progetto ha visto il Gal Sulcis come capofila e ha coinvolto 12 gruppi di azione locali rurali e costieri, della Sardegna e delle Azzorre, che hanno condiviso il percorso e creduto nell’iniziativa fin dalle fasi iniziali di progettazione.



L’evento punta a esaltare e far scoprire il valore dei territori coinvolti attraverso le produzioni tipiche locali, che diventeranno mezzo di narrazione in grado di unire le eccellenze delle aree rurali e della costa. I prodotti tipici assumono così un significato speciale, in quanto qualificano e distinguono i territori dei Gal coinvolti e ne diventano ambasciatori. Parallelamente, l'obiettivo è quello di aumentare le presenze di visitatori.



IL PROGRAMMA



La location prescelta per ospitare la rassegna è quella del Convento San Giuseppe, in Via Paracelso, a Cagliari. Il primo appuntamento in calendario sarà il convegno istituzionale dell’8 mattina, a partire dalle 10:00, a cui presenzieranno diverse personalità politiche di assoluto rilievo, che hanno sostenuto il progetto dai suoi albori.



Alle 10:30 interverranno per l’apertura dei lavori Cristoforo Luciano Piras, Presidente del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. A seguire prenderanno la parola Maria Giuseppina Cireddu, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Regione Sardegna) e Gianni Ibba, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale - Servizio Pesca e Acquacoltura (Regione Sardegna).



Subito dopo, alle 11:30, sarà il momento di presentazione del progetto Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare con l’intervento di Nicoletta Piras, Direttrice del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del FLAG Sardegna Sud Occidentale.



Saranno coinvolti i referenti dei Gal e dei Flag coinvolti nel progetto, dei produttori e degli operatori locali. Prenderanno la parola anche Carlo Hausmann, Esperto di sviluppo rurale e Direttore generale Agro Camera, che discuterà sul tema Nuovi servizi per una nuova filiera corta, e Gabriella Ricciardi, Ricercatrice CREA Politiche e Bioeconomia - RRN Rete Leader, la quale interverrà sull’argomento Soluzioni innovative per uno sviluppo integrato dei territori.



In chiusura, la parola passerà a Gabriella Murgia, Assessora dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale (Regione Sardegna).



A moderare il convegno sarà Maria Francesca Chiappe, giornalista e caporedattrice della testata L’Unione Sarda.



Dalle 18:30 partirà l’evento enogastronomico a tutti gli effetti. Sarà tagliato il nastro dell'evento internazionale e dell'apertura mostra mercato. Si inizierà con l’esibizione dei Tenores di Bitti, per poi proseguire con l’Illustrazione della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama, a cura della Cooperativa Penisola del Sinis, e il Laboratorio per bambini dedicato alla riscoperta del telaio e dei tessuti antichi, a cura di Elena Mulas, esperta artigiana di Artessile. Si proseguirà anche con un momento dedicato al mondo food, il Cooking Show Terra Sarda, con Chef Marina Ravarotto e Patrícia Cheio, per poi chiudere con il dj set con Dario Prefumo, dalle 21:00 alle 23:00.



L'attività proseguirà anche nella giornata di sabato 9 luglio, con l’apertura della mostra mercato dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 23:00.



L’intrattenimento inizierà già dal mattino, con il Laboratorio del gusto Beni Benius, con dolci sardi, il Laboratorio per bambini dedicato alla riscoperta del telaio e dei tessuti antichi, a cura di Elena Mulas, esperta artigiana di Artessile, il Laboratorio didattico educativo per bambini Piccolo gigante archeologo, a cura della Cooperativa Penisola del Sinis, il Laboratorio del gusto Pane, olio e vino: identità d’Europa e Laboratorio del gusto Le Azzorre incontrano la pasta e le birre sarde.



Nel tardo pomeriggio, dalle 18:30, si ripartirà con il Laboratorio del gusto Caseus. Prodotti lattiero-caseari, miele e vino. Alle 19:00 ci saranno poi nuovamente l’Illustrazione della Mostra dei Giganti di Mont’e Prama, a cura della Cooperativa Penisola del Sinis, e lo spettacolo musicale Un Viaggio intorno al Mondo in 80 Strumenti di Nicola Agus.



La serata si concluderà con il Cooking show Mare e Sardegna, con Chef Laura Sechi e Patrícia Cheio, e con il dj set di Fabio Portoghese.