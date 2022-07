Camera di Commercio e Promocamera sostengono l’export e la commercializzazione del Vermentino

SASSARI

L’obiettivo è di realizzare un evento che possa rappresentare per la collettività socio-economica che lo ospiterà, un importante strumento di marketing territoriale per via della capacità di attirare turisti, diffondere e migliorare l'immagine turistica e culturale, attivando veri e propri processi di rigenerazione economica e sociale della comunità e del territorio che ospiterà l’evento.













Il Progetto “Benvenuto Vermentino”, rappresenta uno dei fiori all’occhiello tra le azioni ideate e promosse dal nostro Sistema camerale, un prezioso strumento di marketing territoriale e rigenerazione urbana che ha la capacità di stimolare un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, partendo dalla valorizzazione e promozione di uno dei suoi prodotti di eccellenza riconosciuto a livello internazionale: il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura DOCG” e “di Sardegna”.Partendo dalla promozione del Vermentino, che nel nord Sardegna ha la sua massima espressione in termini di numero di Cantine produttrici e qualità delle produzioni, l’Ente camerale e Promocamera puntano a promuovere e dare impulso all’intero patrimonio eno-gastronomico, che primeggia a livello nazionale ed internazionale, per varietà, qualità e tradizione.Per l’edizione 2022, in programma ad Olbia dal 17 al 23 ottobre prossimi, la Camera di Commercio di Sassari insieme alla sua Azienda Speciale Promocamera hanno organizzato la presenza di una qualificata selezione di buyers stranieri individuati dalle CCIE e interessati a commercializzare il Vermentino nei mercati europei.Un’importante integrazione rispetto alle passate edizioni che ha l’obiettivo di dare valore aggiunto alle Cantine fornendo un supporto concreto all’internazionalizzazione delle aziende vitivinicole del nord Sardegna, creando incontri d’affari B2B con i buyer di Danimarca, Svizzera e Germania.La ripartenza dell’economia locale, sostiene il Presidente di Promocamera Francesco Carboni, non potrà che essere trainata da quei grandi fattori rappresentati dall’export e soprattutto dalle eccellenze settoriali, produttive e turistiche. Non si può che ripartire dal “Made in Sardinia” e dal “Visit Sardinia” in tutte le sue segmentazioni di mercato. Dal marino-balneare, alla nautica, passando per l’enogastronomia e la cultura. In questo senso, “un importante ambito di azione è rappresentato proprio da “Benvenuto Vermentino”, un consolidato modello di riferimento tra le iniziative promozionali ideate e realizzate dalla Camera di Commercio e da Promocamera, anche grazie alla collaborazione e sinergia con il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, l’Amministrazione comunale di Olbia e le locali Associazioni di Categoria.“In collaborazione con la Rete delle Camere di Commercio estere - spiegano il Segretario Generale dell’ente camerale Pietro Esposito e il Direttore di Promocamera Luigi Chessa - abbiamo definito un innovativo e collaudato format - che verrà attuato in modalità mista, in presenza in Ottobre ad Olbia e in modalità digitale a Novembre prossimo - che potrà consentire alle cantine del nord Sardegna, attraverso nuovi canali e nuove tipologie di relazioni, di rivolgersi a nuovi segmenti di mercato formulando una proposta innovativa, al passo coi tempi, capace di soddisfare, anzi sorprendere, il cliente estero nei suoi attuali bisogni”.Gli incontri tra Cantine locali ed i buyers esteri si svolgeranno ad Olbia, in presenza, nelle giornate del 17 e 18 ottobre secondo un’agenda prestabilita e saranno riservati ad un massimo di 25 aziende produttrici di Vermentino.Le Cantine locali interessate dovranno far pervenire la propria adesione entro l'11 luglio, compilando la documentazione disponibile sul www.promocamera.it/Per l’edizione 2022 l’Ente camerale e Promocamera hanno arricchito un calendario denso di iniziative ed eventi, programmando alcune importanti azioni in materia di Export e Internazionalizzazione, con l’organizzazione di incontri B2B tra le Cantine di Vermentino ed una qualificata selezione di importatori esteri provenienti da Germania, Svizzera e Danimarca).