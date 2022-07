Roghi in tutta la Sardegna: incendiario arrestato a Vilanova Forru

A seguito di una operazione congiunta fra Corpo Forestale e Carabinieri è finito agli arresti un uomo per il reato di incendio doloso, consumato appiccando il fuoco alle sterpaglie, con propagazione nella periferia del centro abitato di Villanovaforru



I FATTI

Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio, giornata dichiarata con codice arancione di pericolosità nel bollettino regionale, una serie di incendi danneggiava le campagne della Marmilla. Uno di questi interessava la periferia urbana del comune di Villavova Forru, sviluppandosi immediatamente fino a lambire alcune abitazioni.



Ai centralini del numero di emergenza dal Corpo Forestale 1515 giungeva la segnalazione di un uomo, notato poco prima intento ad appiccare l fiamme. La medesima informazione perveniva al numero 112 dei Carabinieri.



Mentre le squadre antincendio del Corpo Forestale e dell’Agenzia Forestas intervenivano a sopprimere le fiamme, giungevano sul posto il Nucleo Investigativo Antincendio del Corpo Forestale del Servizio territoriale di Cagliari nonché i Carabinieri della locale Stazione di Villanova Forru e della Compagnia di Sanluri. Gli inquirenti, raccolte le testimonianze, individuavano la persona notata poco prima a appiccare le fiamme.



Quindi il Pubblico Ministero Dr Daniele Caria, considerata la pericolosità dell'incendio, ha disposto per l'uomo, A.P.76 anni di Villanovaforru, pensionato con qualche precedente penale, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Stamattina avrà luogo la relativa convalida e il processo per direttissima .

La pena prevista dall'art 423 bis del codice penale è sino a 10 anni di reclusione.



L'attività del Corpo Forestale: non solo spegnimento

Questi giorni sono caratterizzati dalla persistenza dell'anticiclone africano, che determina alte temperature e il conseguente innalzamento del grado di pericolosità d'incendio da parte della Direzione Generale della Protezione Civile regionale. Di conseguenza il Corpo Forestale ha intensificato sia la presenza nel territorio attraverso l'apparato di lotta antincendio, sia la componente investigativa per la repressione del grave reato.

Sono già diverse le denunce a carico di presunti responsabili per il reato di incendio colposo e doloso per le quale si attendono importanti sviluppi.