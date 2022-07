10eLotto, tripletta in Sardegna: vinti a Sassari 30mila euro

Sassari. Il 10eLotto premia la Sardegna con un tris di vincite che supera 46mila euro. La più alta, riporta Agipronews, è un 8 Oro da 30mila euro indovinato a Sassari; a Sant’Antioco, in provincia del Sud Sardegna, sono stati vinti 10mila euro con un 7 Doppio Oro, mentre a Ghilarza, la vicita da 6mila. Il concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,9 miliardi da inizio anno.