Emergency presenta a Sassari "Un ospedale in guerra"

Sassari. Visioni solidali è una manifestazione promossa da Associazioni al Cinema, un coordinamento di associazioni del territorio che vede al suo interno presenze stabili e nuove ogni anno.

Associazione Acos, Alisso, Amnesty International, ANPA Sardegna, Emergency, Mondo X Sardegna, Movimento Omossessuale Sardo, Noi Donne 2005 e Ponti non Muri, rinnovano l’incontro con la città, dando spazio alla proiezione di film e documentari, spesso in prima visione e alla presenza di chi ha scritto o diretto la pellicola.

Il progetto della rassegna cinematografica, nato nel 2009, per iniziativa di quattro importanti realtà associative locali, si è sviluppato per dieci edizioni. Riprende ora, nel 2022 per l’undicesima, che darà spazio ai temi di sempre: la promozione dei diritti umani, delle politiche di genere, della giustizia e dell’inclusione sociale, della pace e della solidarietà tra i popoli e le persone.

La terza proiezione si terrà giovedì 7 luglio, all'interno del cortile di Palazzo Ducale e sarà curata da Emergency, con la proiezione alle ore 21.00, del documentario ambientato a Kabul alla fine del 2018 “Un ospedale in guerra”, scritto, girato e prodotto dal giornalista e inviato RAI Nico Piro.

È il tentativo di ricordare a tutti come le prime vittime di ogni guerra siano i civili e di come, chi sopravvive, sia destinato spesso a portarsi dietro ferite che nessuno può guarire. La più grande bugia che ci raccontiamo sulle guerre e che si svolgano sul campo di battaglia, eserciti contro eserciti, soldati contro soldati, guerrieri contro guerrieri. Invece si combatte in mezzo alle case e quando si perde in qualche lontana provincia la reazione alla superiorità militare dell’avversario è, sempre più, quella di portare lo scontro nel cuore di popolosi centro urbani sotto forma di camion o auto bomba.

I volontari e le volontarie del gruppo Emergency Sassari saranno presenti con un banchetto informativo e di raccolta fondi.

La rassegna continua martedì 12 luglio con l’Associazione Noi Donne 2005 che propone “La Prima donna”, giovedì 14 luglio Mondo X Sardegna proietta “Ben is Back”, martedì 19 luglio l’Associazione Acos con “Principesa” e giovedì 21 luglio ANPA Sardegna con “Noi Due”.

Chiudono la rassegna martedì 26 luglio Ponti Non Muri con “Sarura” e Alisso con “Open Arms – La legge del mare” giovedì 28 luglio.

La Rassegna gode del patrocinio del Comune di Sassari, è inserita nel cartellone di Sassari Estate e si svolge grazie al prezioso contributo della Fondazione di Sardegna.

L’ingresso è libero.