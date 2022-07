ospedaliero, che ha avviato una serie di sezioni lavorative congiunte, poi estese a tutto il territorio, che porteranno alla bozza definitiva del nuovo Atto aziendale della Asl n. 1 di Sassari”.





. Strategie per l’abbattimento delle liste d’attesa, prestazioni aggiuntive, concorsi, formazione, atto aziendale: sono i questi i temi trattata dalla Direzione della Asl di Sassari e le organizzazioni sindacali della Dirigenza medica.Negli scorsi giorni si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali che rappresentano la Dirigenza medica e sanitaria e il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, e il Direttore Sanitario, Vito La Spina.I rappresentanti di Anaao, Fesmed, Cisl medici, Cimo, Fvm, Fassid , riuniti nella sala riunioni della direzione della Asl n. 1 di Sassari, in via Catalocchino, si sono confrontati con il Dg Flavio Sensi. “Un incontro più che positivo, in cui era palpabile la volontà di entrambe le parti di migliorare fattivamente la qualità dei servizi offerti alla popolazione. Nei prossimi giorni sono calendarizzati diversi incontri anche con le altre sigle sindacali con le quali auspico di avviare un confronto costruttivo volto a ridare nuovo slancio e impulso alla sanità del nord ovest della Sardegna”, ha detto il manager Sensi.Tra le richieste avanzate dai rappresentanti della Dirigenza Medica la condivisione degli obiettivi assegnati alle varie strutture aziendali con tutto il personale, formazione del personale, strumenti per l’abbattimento delle liste d’attesa nella specialistica ambulatoriale e per gli interventi chirurgici, pianta organica e concorsi. Massima disponibilità da parte della Direzione della Asl è stata data anche alla richiesta di condivisione della bozza di atto aziendale, “per il quale sono in corso – come spiegato dal Dg Sensi - dei gruppi di lavoro tra la Asl e i sindaci dei comuni sede di poliambulatorio e presidio