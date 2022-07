Aerei, l'Assessore Todde convoca il comitato di monitoraggio della continuità territoriale

Stamattina a Cagliari, nei locali dell’assessorato regionale dei Trasporti, si è riunito il Comitato paritetico di monitoraggio della continuità territoriale per fare il punto sui disagi che si stanno registrando negli aeroporti di tutta Europa e stanno provocando cancellazioni e ritardi dei voli. All’incontro hanno partecipato l’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, il direttore generale dell’assessorato, Gabriella Massidda, e i rappresentanti di Ita, Volotea ed Enac.“Abbiamo convocato d’urgenza il Comitato di monitoraggio – spiega l’assessore Todde – per affrontare subito un problema che nel resto d’Europa sta diventando una vera emergenza. È stato un incontro positivo: ai dirigenti delle due compagnie che operano in regime di continuità territoriale abbiamo chiesto di potenziare ulteriormente i servizi per i passeggeri, a cominciare dall’assistenza negli scali e dai customer center, anche in considerazione del fatto che per la Sardegna questa è ovviamente la stagione con maggiore traffico aereo e le presenze turistiche sono fondamentali per il rilancio della nostra economia”.