Una serata a Parigi: ad Alghero l’omaggio ad Erik Satie

di Daniela Piras

Alghero. L’evento “Satie nel Metrò”, prodotto dall’associazione Laborintus e proposto mercoledì sera ad Alghero, è stato un omaggio alla musica francese del primo Novecento, il cosidetto “Gruppo dei Sei”, formato da D. Milhaud, A. Honegger, F. Poulenc, G. Auric, L. Durey, G. Tailleferre, del quale Satie era il padre spirituale.

Il pubblico presente nella suggestiva sala del chiostro di San Francesco ha assistito alle esecuzioni della musica di Satie, Poulenc e Milhaud dell’ensemble composto da Simone Sassu al pianoforte, Angelo Vargiu al clarinetto e Anna Vilardi al violino. Alessandra Luzzu ha interpretato alcune popolari chansons quali Elegie e La diva de l’empire musicate da Erik Satie. Il poliedrico artista, pianista, compositore, discusso, ironico, è stato protagonista del rinnovamento musicale e artistico francese a cavallo tra Ottocento e Novecento; il suo Vexations, un insieme di 152 note, rappresenta il brano più lungo della storia. La sua esecuzione dura, in media, tra le 16 e le 24 ore.

Ad accompagnare il concerto sono state le brevi clip tratte dal Zazie dans le métro (film del 1960 diretto da Louis Malle, tratto dall'omonimo romanzo di Raymond Queneau), e da un intero film in bianco e nero, Entr’acte, di René Clair, considerato il manifesto del cinema dadaista.

Il gioco di parole Zazie/Satie ha ispirato il nome del progetto, trasportando il pubblico presente in un’epoca lontanissima, diversa e affascinante. «La musica di Satie – spiega Simone Sassu, pianista dell’ensemble – è stata scritta originariamente per orchestra, noi la abbiamo adattata al nostro organico. Il gioco di parole nasce dal fatto che il romanzo da cui è tratto Zazie dans le métro è stato scritto da Queneau, scrittore inizialmente molto vicino ai surrealisti, e dal fatto che nel film ci sono moltissime influenze del cinema muto.»

Di Erik Satie c’è tanto da scoprire: personaggio stravagante, fuori dagli schemi, provocatore e visionario. «Quello che amo di Satie – continua Sassu – è il suo essere totalmente antiaccademico; non a caso John Cage (il primo ad eseguire Vexations in pubblico) lo considerava un suo riferimento fondamentale. Satie era veramente uno fuori dagli schemi, un pazzo “vero”! Ho sempre amato questo musicista scoprendolo, non a caso, fuori dai miei studi al Conservatorio (così come lo stesso Cage). In generale amo il dadaismo, il surrealismo come espressione artistica, amo la tendenza a desacralizzare, demistificare, la sua poetica del ribaltamento: nel film di Clair c’è la famosa scena della folla lanciata all’inseguimento del carro funebre in fuga, che è esattamente l’opposto della vita reale, dove invece è il carro funebre a inseguire noi, che cerchiamo di scappare, di sfuggirgli. L’idea iniziale del progetto nasce da Angelo Vargiu dell’Associazione Laborintus, un sodalizio artistico del quale faccio parte da più di vent’anni”

In attesa del prossimo evento, ringrazio Simone Sassu e tutta l’Associazione Laborintus per il bello spettacolo.