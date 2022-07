Lunedì a "Il Calice d'Oro" la mostra fotografica "Reportage in Sardegna" di Monica Selenu

Costa Paradiso. Sassari. L’11 luglio, alle ore 19.30, appuntamento presso il ristorante Il Calice D’Oro con il vernissage della mostra Reportage in Sardegna della fotografa Monica Selenu.

L’apertura della mostra sarà accompagnata dalle atmosfere sonore in instant composing del musicista e produttore Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project.

Le opere resteranno in mostra fino al 23 luglio.



Il "Reportage in Sardegna” di Monica Selenu vuol essere un racconto documentaristico, dove si intrecciano luoghi cari, emozioni forti e identità. Un tentativo ultimo di raccogliere frammenti di una memoria collettiva, in modo che il racconto della stessa diventi il carburante che la mantiene viva.

Così scrive nel contributo critico, contenuto nel catalogo d’arte della rassegna, Indira Fassioni (curatrice d’arte, food lifestyle editor, giornalista free lance. Ha fondato la testata Nerospinto, si occupa del canale Cucina di Tgcom24).

Tra volti di giovani donne velate e uomini di pietra-prosegue Indira Fassioni- si avvicenda il racconto di questa terra in cui ogni ruga di donna anziana si specchia con una crepa nei muri a calce di un paese dell’entroterra. Stilisticamente la scelta di privilegiare spesso il bianco e nero pare dettato proprio dalla volontà di rendere l’immagine estraniata dal tempo presente, passato o futuro, in una ricerca in cui atavico ed eterno cercano punti di contatto come gli occhi di chi guarda e chi viene fotografato.

Ogliastrina di nascita e barbaricina d’adozione, Monica Selenu- da sempre appassionata di fotografia e creatività- si è formata alla Facoltà di Conservazione dei beni culturali di Sassari, avvicinandosi negli anni al fotogiornalismo e alla fotografia editoriale.

Collabora con diverse testate giornalistiche on linee con riviste e quotidiani cartacei, regionali e nazionali, coniugando il lato artistico a quello reportistico.

Per la Biblioteca di Sardegna cura la fotografia di diverse collane.

Si occupa inoltre di reportage matrimoniali.



La mostra fotografica Reportage in Sardegna fa parte della “Prima Rassegna d’arte Il Calice d’oro”, nata- come spiega la curatrice Claudia Erba- per dilatare gli orizzonti dell’atto creativo; per accogliere e vivificare-in un gioco moltiplicatorio ed effusivo-quella forza marziana e umanissima che chiamiamo ispirazione.

Manca, volontariamente, nella rassegna, una tematica comune: non abbiamo voluto nessun filo rosso-prosegue la curatrice- a districare le gomene aggrovigliate della nostra nave, che muove nella direzione dell’incontro semantico di differenti forme d’arte, talvolta contaminate.



La rassegna è corredata da un catalogo d’arte, a cura di Irene Franchi con note biografiche degli artisti e contributi critici illustri, disponibile gratuitamente nei locali espositivi de Il Calice d’Oro.

Il logo della rassegna è stato realizzato dallo scultore e pittore Franco Mauro Franchi.



La realizzazione e la stampa dei cataloghi sono state rese possibili anche grazie al supporto di Costa Paradiso Resort, Li padulazzi Resort, Lola comunicazione e Re/max Mistral Costa Paradiso.

La promozione della rassegna è curata da Verbatim Ufficio Stampa.



Link utili:

https://www.facebook.com/calicedorocostaparadiso

https://www.instagram.com/ilcalicedoro/

https://www.ilcalicedoro.it/

https://www.instagram.com/monicaselenuphoto/

https://www.facebook.com/monica.selenu