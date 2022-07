Martedì a Sassari la presentazione dell'ultimo libro di Massimo Onofri "Tutti a cena da Don Mariano"

Koinè all'interno del calendario di Sassari Estate 2022





consegnato in questi ultimi centotrent'anni».







Massimo Onofri è Direttore del Dumas e professore ordinario di letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Sassari. È inoltre redattore di «Nuovi Argomenti» e un esperto di letteratura siciliana. Ha pubblicato prefazioni, saggi e articoli dedicati, tra gli altri, a Pirandello, Borgese, Brancati,Sciascia, Fiore, Bufalino, Consolo, Bertolucci, Giudici, Mario Soldati, Lalla Romano e Celati.Collabora con «L'indice dei libri del mese» e diversi



Martedì 12 luglio, alle ore 19:00, nel cortile di Palazzo Ducale, in piazza del Comune, Massimo Onofri presenta "Tutti a cena da Don Mariano. Letteratura e mafia nella Sicilia della nuova Italia", edizioni Inschibboleth.Dialoga con l'autore Massimo Dell'UtriL'evento è organizzato dal Festival Un'isola in rete e dalla libreria«Non risulta possibile studiare un fenomeno, certamente circoscritto, della storia letteraria isolana senza condurre una riflessione preliminare su quell'idea di Sicilia, dentro l'unico grande libro a cui tutti gli scrittori isolani che si rispettino, almeno da Verga e Capuana in poi, non hanno fatto altro che aggiungere qualche pagina. Questo è il punto: la Sicilia, nella sua peculiarità culturale, potrebbe anche non essere mai esistita, bisognerebbe comunque fare i conti con "l'isola di carta" che gli scrittori siciliani ci hannoquotidiani tra cui «Avvenire» e «La Stampa». È membro del comitato editoriale della casa editrice Gaffi e consulente editoriale anche per molte altre case editrici.